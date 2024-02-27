Швидкість мови людини вказує на здоровʼя мозку

Вчені з Канади дійшли висновку, що швидкість мови може бути ключовим індикатором розвитку деменції, тоді як наявність пауз у мовленні не має такого значення, як раніше вважалося.

З труднощами у підборі слів стикаються багато людей старшого віку. Це може вказувати на початок нейродегенеративних захворювань, які можуть розвиватися протягом багатьох років. Проте дослідники з Університету Торонто виявили, що швидкість мови є важливішим показником здоров'я мозку.

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Нове дослідження мозку

У дослідженні взяли участь 125 добровольців віком від 18 до 85 років, які пройшли три різні тести. Перший тест включав гру із зображеннями, в якій учасникам ставили питання про зображення, а звукові фактори, що відвертали увагу, ігнорувалися. Це допомогло вченим визначити, наскільки точно та швидко учасники могли визначити предмет на зображенні та згадати його назву.

Потім дослідники прослухали учасників, котрі описують складні візуальні історії. Цей опис, а також швидкість мови та кількість пауз, були проаналізовані з використанням програмного забезпечення на основі штучного інтелекту. Крім того, учасники пройшли стандартні тести для оцінки когнітивних здібностей, які зазвичай погіршуються із віком та пов'язані з ризиком розвитку деменції.

Швидкість мови вказує на здоровʼя мозку

Результати дослідження показали, що когнітивні здібності старших учасників були нижчими, ніж у молодих. Однак кількість і тривалість пауз у мовленні виявилися не пов'язаними зі здоров'ям мозку. З іншого боку, швидкість мови сильно корелювала з рівнем когнітивних здібностей. Те, наскільки швидко добровольці говорили загалом, вказувало на те, наскільки розвиненими були їхні когнітивні здібності.

Виявилося, що паузи в мові для підбору слів пов'язані з нормальним старінням, а ось уповільнення загального темпу мови взагалі, незалежно від наявності пауз, стало важливішим показником здоров'я мозку.

Надалі дослідники планують провести додаткові тести протягом кількох років, щоб остаточно встановити кореляцію між швидкістю мови та когнітивними функціями. Ці результати можуть бути корисними для розробки інструментів раннього виявлення порушення когнітивних функцій.