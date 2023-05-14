Сколько яиц можно есть в день: что говорят диетологи

Диетологи и нутрициологи уже не один год ведут дискуссию о том, полезны ли яйца. Несмотря на то, что это питательный продукт, в яйцах есть холестерин, который, как известно, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это ставит под сомнение целесообразность их потребления каждый день.

Результаты последних исследований показывают, что все зависит от того, сколько этого продукта мы употребляем еженедельно. Рассказываем, сколько яиц можно потреблять без вреда для здоровья.

Смотрите также Как есть и худеть: спойлер – можно даже углеводы, но учитывайте 5 правил

Рекомендуемое количество

Специалисты рекомендуют не больше трех яиц в день. Более того, они советуют любителям яиц, есть преимущественно белки.

Яйца – это уникальный продукт, поскольку они содержат разнообразные питательные вещества, полезные для нашего здоровья,

– отметила диетология Кэролайн Томассон.

Питательность яиц

Яйцо содержит примерно 75 калорий, 5 г жира, 6 г белка, 0 углеводов, 67 мг калия, 70 мг натрия. и 210 миллиграммов холестерина. Кроме того, оно является отличным источником витаминов A, D, B12.

В желтке есть минералы

Белки содержат около 60% от общего количества яичного белка, в то время как желтки содержат насыщенный жир и холестерин.

В то же время диетологи отметили, что большая часть белка в яйце содержится в яичных белках, в то время как большинство витаминов и минералов содержится в яичном желтке. По этой причине особенно полезно есть целое яйцо, а не только белки, чтобы получить как можно больше питательных веществ при их потреблении. В таком случае следует помнить о количестве потребленных яиц.



На самом деле избегать потребления желтка не стоит, в нем тоже много минералов и витаминов. Фото Unsplash

О холестерине в яйцах

Холестерина в яйцах действительно немало – в среднем 213 миллиграммов в каждом. В то же время, дневная норма потребления холестерина не должна превышать 300 миллиграммов. Именно по этой причине 20-30 лет назад врачи не рекомендовали есть более 3-4 яиц в неделю.

Людям с диабетом второго типа следует ограничить употребление яиц – из-за высокого содержания все тех же насыщенных жиров. Детям и подросткам достаточно одного яйца в день.