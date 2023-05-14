Скільки яєць можна їсти на день: що кажуть дієтологи

Дієтологи та нутриціологи вже не один рік ведуть дискусію щодо того, чи корисні яйця. Попри те, що це поживний продукт, у яйцях є холестерин, який, як відомо, збільшує ризики серцево-судинних захворювань. Тож, це ставить під сумнів доцільність їх споживання щодня.

Результати останніх досліджень вказують, що усе залежить від того, скільки цього продукту ми вживаємо щотижня. Тож, розповідаємо, скільки яєць можна споживати без шкоди для здоров'я.

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Рекомендована кількість

Фахівці рекомендують не більше трьох яєць на день. Ба більше, вони радять любителям яєць, їсти переважно білки.

Яйця – це унікальний продукт, оскільки вони містять різноманітні поживні речовини, корисні для нашого здоров'я,

– зазначила дієтологиня Керолайн Томасон.

Поживність яєць

Яйце містить приблизно 75 калорій, 5 г жиру, 6 грамів білка, 0 вуглеводів, 67 міліграмів калію, 70 міліграм натрію. і 210 міліграмів холестерину. Крім того, воно є чудовим джерелом вітамінів A, D, B12.

У жовтку є мінерали

Білки містять близько 60% від загальної кількості яєчного білка, тоді як жовтки містять насичений жир і холестерин.

Водночас дієтологи зазначили, що більша частина білка в яйці міститься в яєчних білках, тоді як більшість вітамінів і мінералів міститься в яєчному жовтку. З цієї причини особливо корисно їсти ціле яйце, а не лише білки, щоб отримати якомога більше поживних речовин під час їх споживання. В такому разі потрібно пам'ятати про кількість спожитих яєць.



Насправді уникати споживання жовтка не варто, у ньому теж багато мінералів та вітамінів / Фото Unsplash

Про холестерин у яйцях

Холестерину в яйцях дійсно чимало – в середньому 213 міліграмів в кожному. Водночас денна норма споживання холестерину не повинна перевищувати 300 міліграмів. Саме з цієї причини 20 – 30 років тому лікарі не рекомендували їсти понад 3 – 4 яєць на тиждень.

Людям з діабетом другого типу слід обмежити вживання яєць – через високий вміст все тих же насичених жирів. Дітям і підліткам достатньо одного яйця в день.