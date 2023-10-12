Обычно синдром Туретта диагностируется в детстве, в возрасте от 2 до 15 лет. Статистика свидетельствует, что, по крайней мере, каждый десятый из 1000 детей сталкивается с этим расстройством, а у мальчиков синдром Туретта выявляют в 3 – 4 раза чаще, чем у девушек.

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Почему возникает синдром Туретта

Причины развития синдрома Туретта пока еще остаются загадкой, хотя и проведено несколько исследований. Одна из гипотез связывает расстройство с нарушениями регуляции химической передачи сигналов в головном мозге, в частности, с дофамином и серотонином. Известно, что тики могут возникать из-за проблем с передачей сигнала через нейромедиаторы, но точный механизм еще не известен.

Также существует подтверждение, что синдром Туретта имеет генетическую предрасположенность. Если у родителей это расстройство, увеличивается вероятность его передачи детям. Однако пока неизвестно, какие именно гены связаны с синдромом Туретта и насколько велика вероятность его наследования.

Как проявляется синдром Туретта

Основной характеристикой синдрома Туретта является наличие тиков, проявляющихся самопроизвольными, внезапными, отрывочными движениями или звуками. Эти тики могут проявляться в разных формах, от легких до значительно усложняющих повседневную жизнь и общение человека.

Среди основных признаков синдрома Туретта могут быть:

Моторные тики, такие как разные жесты или движения.

Вокальные тики, включая непредсказуемые звуки, слова или фразы.

Эхолалия, заключающаяся в повторении слов или фраз других людей.

Обсессивно-компульсивные симптомы, такие как постоянное выполнение определенных действий или ритуалов.

Использование непристойной лексики в неадекватных ситуациях.

Проблемы с сохранением концентрации внимания.

Затруднения в произношении слов.

Тики делятся на простые (обычно продолжаются короткое время и требуют ограниченного количества мышц) и сложные (требуют координации многих мышечных групп и продолжаются дольше). В качестве примера может быть поднятие плечами (простой моторный тик) и повторение слов (сложный вокальный тик).

Прежде чем тики возникнут, человек с синдромом Туретта испытывает определенное неприятное чувство в теле, называемое "позывом". Это может быть зуд, покалывание или общее напряжение, которые исчезают, если не сдерживать тики. Тики могут изменяться с течением времени, усиливаться в стрессовых ситуациях и разных периодах жизни, таких как подростковый возраст. Во взрослом возрасте тики могут ослабеть.

Лекарств против синдрома Туретта сегодня также нет. Более того, при легких тиках, не влияющих на качество жизни пациента, лечение даже не требуется. Но если проявления сильны, пациенту могут назначить лекарство, ослабляющее симптомы.