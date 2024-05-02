Синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи: что это и как он разрушает близость

Синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН) называют страх облажаться в постели, из-за этого секс становится хуже или человек вообще не может заниматься им. Например, если мужчина переживает, что партнерше или партнеру с ним недостаточно хорошо, у него исчезает эрекция.

Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи приписывают преимущественно мужчинам, у женщин он якобы встречается реже. Исследований на эту тему пока мало.

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Согласно некоторым данным, от страха сексуальной неудачи страдают 9 – 25% мужчин. У них это проявляется в виде преждевременной эякуляции и психогенной эректильной дисфункции, то есть когда с физическим здоровьем все в порядке и сексу мешают психологические установки вроде "с бывшим у нее каждый раз был оргазм".

СТОСН подвержены до 6 – 16% женщин: синдром подавляет их либидо, из-за чего смазки становится меньше и бывает сложнее достичь оргазма.

Зацикленность на одной неудаче провоцирует другие

Проблемы с сексом могут возникнуть на любом этапе жизни. Иногда люди сильно устают на работе, выпивают много алкоголя, недовольны отношениями и поэтому получают меньше удовольствия от секса. Причины, из-за которых что-то может пойти не так, разные, и реакция на них тоже.

Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи может возникнуть из-за неуверенности в себе, неудовлетворенности своей внешностью, негативного сексуального опыта. Например, партнер постоянно спрашивал у девушки, кончила ли она, и та стала считать себя неполноценной, потому что не испытывает оргазм после каждого секса. Иногда страх ожидания сексуальной неудачи может возникнуть из-за депрессии, потому что она усиливает тревожность, но бывает и наоборот: депрессия развивается из-за подавленности от сексуальных неудач.

Что делать

Нет универсальной шкалы, по которой можно измерить качество секса. Поэтому количество сексуальных партнеров и частота половых актов не могут быть правильными или неправильными. Если оба партнера довольны сексуальной жизнью, то все хорошо. Если кажется, что в сексе есть проблемы, нужно обратиться к сексологу.

Нет лабораторных тестов на выявление синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи, но на терапии специалист проанализирует симптомы и подберет лечение. Согласно исследованиям, при страхе сексуальной неудачи эффективна когнитивно-поведенческая терапия.

В редких случаях при лечении синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи назначают препараты для улучшения потенции. Но такой способ подходит не всем. Например, если мужчина переживает из-за проблем с эрекцией и покупает виагру, это может сделать ситуацию только хуже: мужчина и так сомневается в себе, а таблетки напоминают, что с ним что-то не так.