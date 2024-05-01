Почему нормально отказываться

Сексуальные предпочтения у каждого свои. Каждый человек имеет право хотеть или не хотеть секса – в целом, или прямо сейчас. Это может быть обусловлено множеством причин, начиная от усталости и заканчивая простым отсутствием сексуального влечения.

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Отказ – свидетельствует лишь о том, что человек просто не в настроении к сексу, а не отсутствие любви. Это особенно подтверждается, если вместо секса партнер предложит сделать что-то другое вместе, чтобы обоим понравилось.

Важность взаимного согласия

Здесь можно провести параллель с чаем. Даже если человек обожает чай и обычно с вами его пьет, сегодня он может не хотеть пить чай вообще. Это норма. У вас такое есть право отказаться от того, что вам не нравится – и это нормально.

Секс – это деятельность, которая должна приносить удовольствие всем участникам. Он должен происходить по взаимному согласию и с уважением. Потому что попытка насильно навязать любые сексуальные действия – это нарушение личных границ другого человека, и это является насилием.

Как отказать так, чтобы никого не обидеть

Отказывать может быть сложно не только в сексе. Это навык установления своих границ, что требует времени и практики для его освоения. Для этого вам нужно понять, что вы действительно хотите или не хотите, и быть готовыми защищать свое решение.

Откажитесь доброжелательно, но уверенно, используя прямые и ясные выражения. Тогда шансы, что ваше "нет" будет услышано, увеличиваются, и оставляют меньше места для недоразумений или уговоров.

Выразите свои чувства таким образом, чтобы отказ воспринимался менее болезненно. Например, с помощью фразы "Я ценю тебя и понимаю, что ты хотел бы заниматься сексом, но сейчас я слишком устал(-а) / не в настроении / просто не хватает времени".

Будьте искренни с собой и партнером, выбирая подходящую аргументацию и будьте готовы ее поддержать – например, предложив обниматься. И ни в коем случае не упрекайте партнера за "одержимость сексом" – это может быть очень больно.

Если это приемлемо для вас, предложите альтернативу сексу. Например, когда один партнер мастурбирует, другой его ласкает или предложите вариант совместного времяпровождения или отложите секс на позже. Таким образом, ваш партнер поймет, что вы его любите и цените, просто сейчас вам не хочется.

Если отказ не понимают

Если партнер продолжает настаивать, уверенно повторите свой отказ. Даже если секс уже начался, у вас есть полное право отказаться от него в любой момент. Вы также можете попробовать объяснить, как вы чувствуете себя, когда вас принуждают. Если человек уважает вас, он, видимо, прислушается к вам.

Если "нет" регулярно игнорируется, это причина для размышлений. Возможно, ваш партнер не умеет проявлять любовь другим способом – но этому можно научить. Или, возможно, сексуальные отношения для него имеют значительно большее значение, чем остальные.

Это следует обсудить открыто, а также рассмотреть возможность обратиться к сексологу или секс-терапевту, чтобы улучшить коммуникацию в паре. Но важно помнить: простой отказ никого не делает "плохим". Это просто отказ.