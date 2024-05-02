Синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі: що це та як він руйнує близькість

Синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі (СТОСН) називають страх облажатися в ліжку, через це секс стає гіршим або людина взагалі не може займатися ним. Наприклад, якщо чоловік переживає, що партнерці чи партнеру з ним недостатньо добре, у нього зникає ерекція.

Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі приписують переважно чоловікам, в жінок він нібито зустрічається рідше. Досліджень на цю тему поки що мало.

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Згідно з деякими даними, від страху сексуальної невдачі страждають 9 – 25% чоловіків. У них це проявляється у вигляді передчасної еякуляції та психогенної еректильної дисфункції, тобто коли з фізичним здоров'ям все гаразд і сексу заважають психологічні установки на кшталт "з колишнім у неї щоразу був оргазм".

До СТОСН схильні до 6 – 16% жінок: синдром пригнічує їхнє лібідо, через що мастила стає менше і буває складніше досягти оргазму.

Зацикленість на одній невдачі провокує інші

Проблеми із сексом можуть виникнути на будь-якому етапі життя. Іноді люди сильно втомлюються на роботі, випивають багато алкоголю, незадоволені стосунками і тому одержують менше задоволення від сексу. Причини, через які щось може піти не так, різні, і реакція на них теж.

Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі може виникнути через невпевненість у собі, незадоволення своєю зовнішністю, негативний сексуальний досвід. Наприклад, партнер постійно питав у дівчини, чи вона кінчила, і та стала вважати себе неповноцінною, тому що не відчуває оргазм після кожного сексу. Іноді страх очікування сексуальної невдачі може виникнути через депресію, тому що вона посилює тривожність, але буває і навпаки: депресія розвивається через пригніченість від сексуальних невдач.

Що робити

Нема універсальної шкали, за якою можна виміряти якість сексу. Тому кількість сексуальних партнерів та частота статевих актів не можуть бути правильними чи неправильними. Якщо обидва партнери задоволені сексуальним життям, то все добре. Якщо здається, що в сексі є проблеми, потрібно звернутися до сексолога.

Немає лабораторних тестів на виявлення синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі, але на терапії фахівець проаналізує симптоми та підбере лікування. Відповідно до досліджень, при страху сексуальної невдачі ефективна когнітивно-поведінкова терапія.

У поодиноких випадках при лікуванні синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі призначають препарати для покращення потенції. Але такий спосіб підходить не всім. Наприклад, якщо чоловік переживає через проблеми з ерекцією і купує віагру, це може зробити ситуацію лише гіршою: чоловік і так сумнівається в собі, а таблетки нагадують, що з ним щось не так.