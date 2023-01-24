В Украине зафиксировали штамм коронавируса Кракен: что о нем известно

В Украине зафиксирован первый случай заражения подвидом штамма Омикрон XBB.1.5, который называют Кракен. Этот вариант вируса более заразен, чем предыдущие.

Вариант коронавируса Кракен в Украине

В Минздраве отметили, что случай был зафиксирован в Сумской области. Известно, что больной не прошел курс вакцинации против коронавируса. Это первый документированный случай заражения новым подвариантом в Украине.

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Что известно о варианте коронавируса XBB.1.5 Кракен

XBB.1.5 – это рекомбинантный подвариант доминирующего сегодня штамма Омикрон коронавируса. Первые его случаи зафиксировали в США, сейчас на его долю приходится большинство подтвержденных заболеваний COVID-19 в стране.

Новый вариант сделал два эволюционных шага вместо одного, получив мутацию для уклонения от иммунитета, а также лучшую способность связываться с клетками человека и инфицировать их. Эксперты называют эти мимолетные мутации беспрецедентными.

В ВОЗ уже успели назвать Кракен наиболее заразным вариантом COVID-19 за всю историю. Исследования показали, что вариант XBB.1.5 значительно лучше избегает нейтрализующих антител у людей, защищающих от первого заражения. Кроме того, вариант Кракена избегает нейтрализующих антител после вакцинации в 17 раз эффективнее, чем его предшественник вариант BA.5.

По словам экспертов, до сих пор не установлено, осложняет ли XBB.1.5 течение заболевания. Вариант "вспыхнул" только в декабре и стал доминирующим в середине января, поэтому пока рано говорить, насколько он опасен.

Но первые выводы успокаивают, скорее всего, Кракен не приводит к более тяжелому течению заболевания.

Помогут ли вакцины

Тот факт, что у вас гораздо больше шансов заразиться XBB.1.5, не означает, что вакцины совсем не эффективны против нового варианта. Прививки против коронавируса не просто стимулируют ваше тело производить нейтрализующие антитела.

Они также учат Т-клетки – клетки памяти иммунной системы – распознавать вирус COVID, чтобы организм мог эффективнее реагировать после заражения. Это лучше помогает избежать тяжелого течения заболевания.

Последние исследования показывают, если вы никогда не были привиты против коронавируса, у вас в 17 раз больший риск госпитализации и тяжелого заболевания. А если вы привиты, но еще не получили ревакцинацию, у вас в 2,5 раза больше риска быть госпитализированным.