Как заниматься сексом на расстоянии

20 декабря 2023, 22:14
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Источник:

Mindbodygreen

Виртуальный секс может помочь находящимся на расстоянии парам сохранить страсть в отношениях. Но и тем, кто живет в одной квартире, эта практика может быть интересна. Поначалу может быть неловко и необычно, но застенчивость можно преодолеть.

По словам психотерапевта Эшли Мир, виртуальный секс – это любое сексуальное взаимодействие в цифровом пространстве. Есть несколько вариантов, которые вы можете попробовать с партнером.

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Существующие виды виртуального секса

  • Секстинг. Это могут быть как текстовые сообщения о своих эротических фантазиях, так и обмен интимными фото и видео.
  • Секс по телефону. Во время него партнеры откровенно говорят, чтобы сексуально удовлетворить друг друга.
  • Видеозвонки. Можно мастурбировать вместе во время звонка, или это делает один, пока другой наблюдает, раздевается или как-то по-другому взаимодействует с партнером.
  • Использование дистанционных секс-игрушек. Их можно включить в виртуальный секс, пока вы разговариваете с партнером в видеочате или по телефону.
  • Общий просмотр порно. Партнеры смотрят порно во время звонка или видеочата. Причем это не обязательно видео – можно включить аудиопорно или вместе читать эротическую литературу.

Почему стоит попробовать секс на расстоянии

Секс заменяет физическую близость для партнеров, особенно находящихся на расстоянии. В основном именно они занимаются виртуальным сексом.

Есть и другие преимущества, которые интересны и парам, не разделенным расстоянием:

  • вы хотите разнообразить свою сексуальную жизнь;
  • вы хотите избежать нежелательной беременности или инфекций, передающихся половым путем;
  • у вас проблемы со здоровьем, осложняющие занятие обычным сексом;
  • вы воздерживаетесь от секса по любым другим причинам.

Старайтесь не сдерживать свои желания. Так вы создадите откровенную атмосферу и получите большее удовольствие от процесса.

Автор: Даша Птаховська, Олександр Бевза