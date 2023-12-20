Как заниматься сексом на расстоянии
Источник:Mindbodygreen
Виртуальный секс может помочь находящимся на расстоянии парам сохранить страсть в отношениях. Но и тем, кто живет в одной квартире, эта практика может быть интересна. Поначалу может быть неловко и необычно, но застенчивость можно преодолеть.
По словам психотерапевта Эшли Мир, виртуальный секс – это любое сексуальное взаимодействие в цифровом пространстве. Есть несколько вариантов, которые вы можете попробовать с партнером.
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Существующие виды виртуального секса
- Секстинг. Это могут быть как текстовые сообщения о своих эротических фантазиях, так и обмен интимными фото и видео.
- Секс по телефону. Во время него партнеры откровенно говорят, чтобы сексуально удовлетворить друг друга.
- Видеозвонки. Можно мастурбировать вместе во время звонка, или это делает один, пока другой наблюдает, раздевается или как-то по-другому взаимодействует с партнером.
- Использование дистанционных секс-игрушек. Их можно включить в виртуальный секс, пока вы разговариваете с партнером в видеочате или по телефону.
- Общий просмотр порно. Партнеры смотрят порно во время звонка или видеочата. Причем это не обязательно видео – можно включить аудиопорно или вместе читать эротическую литературу.
Почему стоит попробовать секс на расстоянии
Секс заменяет физическую близость для партнеров, особенно находящихся на расстоянии. В основном именно они занимаются виртуальным сексом.
Есть и другие преимущества, которые интересны и парам, не разделенным расстоянием:
- вы хотите разнообразить свою сексуальную жизнь;
- вы хотите избежать нежелательной беременности или инфекций, передающихся половым путем;
- у вас проблемы со здоровьем, осложняющие занятие обычным сексом;
- вы воздерживаетесь от секса по любым другим причинам.
Старайтесь не сдерживать свои желания. Так вы создадите откровенную атмосферу и получите большее удовольствие от процесса.