Як займатися сексом на відстані

Віртуальний секс може допомогти парам, які перебувають на відстані, зберегти пристрасть у відносинах. Але й тим, хто живе в одній квартирі, ця практика може бути цікавою. Спочатку може бути ніяково і незвично, але сором'язливість можна подолати.

За словами психотерапевта Ешлі Світ, віртуальний секс – це будь-яка сексуальна взаємодія у цифровому просторі. Є кілька варіантів, які ви можете спробувати з партнером.

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Які існують види віртуального сексу

Секстинг. Це можуть бути як текстові повідомлення про свої еротичні фантазії, так і обмін інтимними фото та відео.

Секс по телефону. Під час нього партнери відверто розмовляють, щоби сексуально задовольнити один одного.

Відеодзвінки. Можна мастурбувати разом під час дзвінка, або це робить один, поки інший спостерігає, роздягається або якось по-іншому взаємодіє з партнером.

Використання дистанційних секс-іграшок. Їх можна включити у віртуальний секс, доки ви розмовляєте з партнером у відеочаті або по телефону.

Спільний перегляд порно. Партнери дивляться порно разом під час дзвінка чи відеочату. Причому це не обов'язково відео – можна включити аудіопорно або читати разом еротичну літературу.

Чому варто спробувати секс на відстані

Секс замінює фізичну близькість для партнерів, особливо тим, хто перебуває на відстані. Переважно саме вони займаються віртуальним сексом.

Є й інші переваги, які цікаві й парам, не розділених відстанню:

ви хочете урізноманітнити своє сексуальне життя;

ви хочете уникнути небажаної вагітності або інфекцій, що передаються статевим шляхом;

у вас проблеми зі здоров'ям, які ускладнюють зайняття звичайним сексом;

ви утримуєтесь від сексу з будь-яких інших причин.

Намагайтеся не стримувати свої бажання. Так ви створите відверту атмосферу та отримаєте більше задоволення від процесу.