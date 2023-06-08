Сексологи назвали секрет идеального секса
Каким можно назвать качественный секс: с проникновением или без проникновения. Который закончился оргазмом обоих партнеров, возможно, когда длился всю ночь.
Прежде всего следует разобраться, как происходит сексуальный контакт между людьми. Сексологи выделили 8 этапов секса, а дальше разберемся, как же не испортить ничего, чтобы секс был идеальным и возможно ли это вообще.
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Цикл сексуального контакта с Гельманом:
- сексуальный интерес;
- желание (часто направлено на партнера, но не всегда);
- возбуждение (физическое и психологическое);
- плато (возбуждение, удерживаемое длительное время);
- оргазм (точка выхода энергии);
- высвобождение (когда половые органы возвращаются к начальным размерам)
- рефректорный период (момент, когда сексуальный контакт невозможен, а сексуальная стимуляция может восприниматься негативно);
- психическая переработка – усвоение опыта.
Этот взгляд важен для понимания того, что происходит во время секса с точки зрения физиологии и психики. Но здесь не учтено качество контакта между партнерами, их чувства и ощущения, влияние контекста и то, как люди в дальнейшем организуют сексуальные отношения.
Но не всякое возбуждение должно завершаться сексом, не любое плато сопровождается оргазмом, не любой сексуальный интерес завершается желанием,
– подчеркивают специалисты.
Возможно ли достичь идеального секса
Интересное исследование провела Пегги Кляйнплатц с участием 75 респондентов, которым нужно было ответить на вопросы, какие субъективные критерии определяют их идеальный и лучший секс в жизни. Вот что они ответили:
- возможность присутствовать в процессе ментально и физически;
- ощущение глубокой интимности и привязанности к партнеру;
- отлаженная коммуникация и эмпатия;
- подлинность, возможность быть собой любым;
- трансцендентный опыт, выход за пределы бытия к чему-то большему, чувство единства с миром;
- игривость, создание пространства для совместного поиска чего-нибудь нового;
- возможность быть уязвимой, открываться и принимать другого человека.