Сексологи назвали секрет идеального секса

8 июня 2023, 22:30
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Каким можно назвать качественный секс: с проникновением или без проникновения. Который закончился оргазмом обоих партнеров, возможно, когда длился всю ночь.

Прежде всего следует разобраться, как происходит сексуальный контакт между людьми. Сексологи выделили 8 этапов секса, а дальше разберемся, как же не испортить ничего, чтобы секс был идеальным и возможно ли это вообще.

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Цикл сексуального контакта с Гельманом:

  • сексуальный интерес;
  • желание (часто направлено на партнера, но не всегда);
  • возбуждение (физическое и психологическое);
  • плато (возбуждение, удерживаемое длительное время);
  • оргазм (точка выхода энергии);
  • высвобождение (когда половые органы возвращаются к начальным размерам)
  • рефректорный период (момент, когда сексуальный контакт невозможен, а сексуальная стимуляция может восприниматься негативно);
  • психическая переработка – усвоение опыта.

Этот взгляд важен для понимания того, что происходит во время секса с точки зрения физиологии и психики. Но здесь не учтено качество контакта между партнерами, их чувства и ощущения, влияние контекста и то, как люди в дальнейшем организуют сексуальные отношения.

Но не всякое возбуждение должно завершаться сексом, не любое плато сопровождается оргазмом, не любой сексуальный интерес завершается желанием,
– подчеркивают специалисты.

Возможно ли достичь идеального секса

Интересное исследование провела Пегги Кляйнплатц с участием 75 респондентов, которым нужно было ответить на вопросы, какие субъективные критерии определяют их идеальный и лучший секс в жизни. Вот что они ответили:

  • возможность присутствовать в процессе ментально и физически;
  • ощущение глубокой интимности и привязанности к партнеру;
  • отлаженная коммуникация и эмпатия;
  • подлинность, возможность быть собой любым;
  • трансцендентный опыт, выход за пределы бытия к чему-то большему, чувство единства с миром;
  • игривость, создание пространства для совместного поиска чего-нибудь нового;
  • возможность быть уязвимой, открываться и принимать другого человека.

Важно! Согласно этому исследованию, оргазм, сексуальное влечение и возбуждение, "химия" и страсть – не были учтены даже в первой десятке.
Автор: Едуард Хомченко