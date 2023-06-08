Сексологи назвали секрет ідеального сексу
Яким можна назвати якісний секс: з проникненням, чи без проникнення. Який закінчився оргазмом обох партнерів, чи можливо, коли тривав усю ніч.
Передусім варто розібратись, як відбувається сексуальний контакт між людьми. Сексологи виділили 8 етапів сексу, а далі розберемось, як же не зіпсувати нічого, щоб секс був ідеальним і чи це узагалі можливо.
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Цикл сексуального контакту за Гельманом:
- сексуальний інтерес;
- бажання (часто спрямоване на партнера, але не завжди);
- збудження (фізичне та психологічне);
- плато (збудження, що утримується тривалий час);
- оргазм (точка виходу енергії);
- вивільнення (коли статеві органи повертаються до початкових розмірів)
- рефректорний період (момент, коли сексуальний контакт неможливий, а сексуальна стимуляція може сприйматися негативно);
- психічна переробка – засвоєння досвіду.
Цей погляд важливий для розуміння того, що відбувається під час сексу з точки зору фізіології та психіки. Але тут не врахована якість контакту між партнерами, їхні почуття та відчуття, вплив контексту й те, як люди надалі організовують сексуальні взаємини.
Але не будь-яке збудження має завершуватися сексом, не будь-яке плато супроводжується оргазмом, не будь-який сексуальний інтерес завершується бажанням,
– наголошують фахівці.
Чи можливо досягти ідеального сексу
Цікаве дослідження провела Пеггі Кляйнплатц за участю 75 респондентів, яким потрібно було відповісти на питання, які суб’єктивні критерії визначають їхній ідеальний і найкращий секс у житті. Ось, що вони відповіли:
- можливість бути присутнім у процесі ментально та фізично;
- відчуття глибокої інтимності та прив'язаності до партнера;
- налагоджена комунікація та емпатія;
- автентичність, можливість бути собою будь-яким;
- трансцендентний досвід, вихід за межі буття до чогось більшого, відчуття єдності зі світом;
- грайливість, створення простору для спільного пошуку чогось нового;
- змога бути вразливим, відкриватися та приймати іншу людину.