Сексологи назвали секрет ідеального сексу

8 червня 2023, 22:30
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Яким можна назвати якісний секс: з проникненням, чи без проникнення. Який закінчився оргазмом обох партнерів, чи можливо, коли тривав усю ніч.

Передусім варто розібратись, як відбувається сексуальний контакт між людьми. Сексологи виділили 8 етапів сексу, а далі розберемось, як же не зіпсувати нічого, щоб секс був ідеальним і чи це узагалі можливо. 

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Цикл сексуального контакту за Гельманом: 

  • сексуальний інтерес;
  • бажання (часто спрямоване на партнера, але не завжди);
  • збудження (фізичне та психологічне);
  • плато (збудження, що утримується тривалий час);
  • оргазм (точка виходу енергії);
  • вивільнення (коли статеві органи повертаються до початкових розмірів)
  • рефректорний період (момент, коли сексуальний контакт неможливий, а сексуальна стимуляція може сприйматися негативно);
  • психічна переробка – засвоєння досвіду.

Цей погляд важливий для розуміння того, що відбувається під час сексу з точки зору фізіології та психіки. Але тут не врахована якість контакту між партнерами, їхні почуття та відчуття, вплив контексту й те, як люди надалі організовують сексуальні взаємини.

Але не будь-яке збудження має завершуватися сексом, не будь-яке плато супроводжується оргазмом, не будь-який сексуальний інтерес завершується бажанням,
– наголошують фахівці. 

Чи можливо досягти ідеального сексу 

Цікаве дослідження провела Пеггі Кляйнплатц за участю 75 респондентів, яким потрібно було відповісти на питання, які суб’єктивні критерії визначають їхній ідеальний і найкращий секс у житті. Ось, що вони відповіли:

  • можливість бути присутнім у процесі ментально та фізично;
  • відчуття глибокої інтимності та прив'язаності до партнера;
  • налагоджена комунікація та емпатія;
  • автентичність, можливість бути собою будь-яким;
  • трансцендентний досвід, вихід за межі буття до чогось більшого, відчуття єдності зі світом;
  • грайливість, створення простору для спільного пошуку чогось нового;
  • змога бути вразливим, відкриватися та приймати іншу людину.

Важливо! Згідно з цим дослідженням, оргазм, сексуальний потяг і збудження, "хімія" й пристрасть – не були враховані навіть у першій десятці.
Автор: Едуард Хомченко