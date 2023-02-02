В Украину завезли фальсифицированные лекарства на 32 миллиона гривен

СБУ разоблачила чиновника Госликслужбы на ввозе фальсифицированных лекарственных средств на десятки миллионов гривен.

В ведомстве объявили подозрение главы одного из отделов Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, одобрившей завоз в Украину и продажу поддельных лекарств.

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Завоз поддельных лекарств в Украину

Правоохранители разоблачили и заблокировали противоправный механизм попадания на украинский рынок крупной партии некачественных иностранных лекарств на общую сумму более 32 млн грн,

– говорится в сообщении прессслужбы СБУ.

Следствие, которое помогли разоблачить правонарушителей, осуществляла СБУ совместно с Нацполицией Киева под руководством Киевской городской прокуратуры. Правоохранители смогли установить, что чиновница помогала утвердить в документах ложную информацию о лекарствах в пользу одного частного предпринимателя.

Эти выводы подтвердила экспертиза и установила несоответствие импортируемых лекарств к нормам законодательства Украины. Предприниматель и госслужащая получили подозрение по статье фальсификации лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств.

Следствие продолжается и правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к этой незаконной схеме. А фальсифицированные лекарства изымают из обращения.

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