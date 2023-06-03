Какой вирус считается самым смертоносным за всю историю человечества

Человечество за свою историю пережило немало смертельных болезней, но определить, какая из них была самой смертоносной, совсем непросто. Но ученые попытались ответить на этот вопрос.

За первые два года пандемии коронавирус прямо или косвенно убил около 15 миллионов человек во всем мире, подсчитала ВОЗ. В США за это время умерло больше людей, чем во время пандемии гриппа 1918 г., которую многие называли наиболее смертоносной в истории человечества. Однако эпидемиологи не могут назвать COVID-19 смертоносным вирусом.

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Как считают эксперты, для картины опасности следует учитывать количество населения. В 1918 году, например, людей на Земле было гораздо меньше. Поэтому по процентному соотношению и пандемия была смертельнее COVID-19.

Как определяют смертоносность вируса

Чтобы определить смертоносность вируса, эпидемиологи используют "коэффициент летальности" – доля зараженных людей, которые в результате умирают. По этому показателю самый опасный вирус – бешенство. С появлением клинических симптомов он убивает более 99% инфицированных. Ежегодно в мире от него умирает около 59 тысяч человек.

Причем вирус с более низкой летальностью может убить больше людей, поскольку инфицированные люди могут долго заражать окружающих. Вот почему COVID-19 вызвал такую быструю вспышку во всем мире.

Во время эпидемий или пандемий эпидемиологи обращают внимание на другой показатель – чрезмерную смертность. Это когда смертность за какой-то период больше обычного. Чрезмерная смертность может быть причиной других косвенных причин смерти от вируса, например пациентов, нуждающихся в реанимации, но не получить помощь в перегруженных больницах.

Грипп

Пандемия гриппа 1918 года считается самой смертоносной глобальной вспышкой 20-го века. Считается, что он вызван вирусом H1N1, распространившимся по всему миру в 1918 и 1919 годах. По оценкам, 500 миллионов человек были инфицированы (примерно треть мирового населения), а 50 миллионов умерли.

Другие вирусы

Другим вирусом, который часто называют особенно смертоносным, является Эбола. Согласно одному подсчету, с 1976 по 2020 год этой лихорадкой было инфицировано около 34 600 человек, около 15 200 умерли. Средняя смертность этого вируса составляет около 50%.

Но шанс выжить резко возрастает, если у вас есть доступ к медицине. А поскольку Эбола обычно передается через прямой контакт, а не воздушно-капельным путем, как SARS-CoV-2, общее количество случаев ниже. В

Вирус Марбург похож на лихорадку Эбола и имеет высокий уровень смертности, который колеблется от 24 до 90 процентов. Однако количество зарегистрированных случаев составляет лишь 100, поэтому количество смертей достаточно низкое.