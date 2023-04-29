Какой способ заваривания кофе самый полезный

Кофе имеет множество преимуществ для здоровья. Но есть одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы получить еще больше пользы от вашего утреннего напитка. И это способ приготовления кофе.

Кафестол и кахвеол

Способ заваривания кофе оказывает огромное влияние на то, какие полезные компоненты попадут в вашу чашку. Важнейшими являются жирорастворимые соединения под названием кафестол и кахвеол.

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Они невероятно полезны для когнитивной деятельности – одна из главных причин, почему люди в первую очередь пьют кофе. Эти маленькие соединения не только влияют на мозг, но и:

снижают риск рака;

уменьшают воспаление;

снижают риск диабета;

защищают печень.

Как сварить самую полезную чашку

Бумажные фильтры задерживают эти полезные соединения из кофе, а это значит, что если вы хотите извлечь пользу из напитка, вам придется использовать метод заваривания, который не использует бумажный фильтр. К примеру:

кофе по-турецки;

кофе в турке;

френч-пресс кофе.

Или используйте металлический фильтр (пропускает небольшое количество соединений).

Интересно, что зерна арабики содержат вдвое больше этих соединений, чем зерна робусты. Поэтому имейте это в виду, когда в следующий раз будете покупать фасоль.