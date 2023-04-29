Який спосіб заварювання кави найкорисніший

Кава має безліч переваг для здоров’я. Але є одна річ, яку ви можете зробити, щоб отримати ще більше користі від свого ранкового напою. І це – спосіб приготування кави.

Кафестол і кахвеол

Спосіб заварювання кави має величезний вплив на те, які корисні компоненти потраплять у вашу чашку. Найважливішими є жиророзчинні сполуки під назвою кафестол і кахвеол.

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Вони неймовірно корисні для когнітивної діяльності – одна з головних причин, чому люди в першу чергу п’ють каву. Ці маленькі сполуки не тільки впливають на мозок, але також:

знижують ризик раку;

зменшують запалення;

знижують ризик діабету;

захищають печінку.

Як зварити найкориснішу чашку

Паперові фільтри затримують ці корисні сполуки з кави, а це означає, що якщо ви хочете отримати користь від напою, вам доведеться використовувати метод заварювання, який не використовує паперовий фільтр. Наприклад:

кава по-турецьки;

кава в турці;

френч-прес кава.

Або використовуйте металевий фільтр (він пропускає невелику кількість сполук).

Цікаво, що зерна арабіки містять вдвічі більше цих сполук, ніж зерна робусти. Тому майте це на увазі, коли наступного разу купуватимете квасолю.