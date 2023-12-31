Какой хлеб самый полезный для фигуры и здоровья
31 декабря 2023, 17:30Читати новину українською
Источник:EatingWell
Миф, от хлеба толстеющий давно опровергнут. Набирают ведь лишние килограммы не от типа пищи, а от ее количества. На самом деле хлеб может быть хорошим источником углеводов, ведь содержит много питательных веществ и микроэлементов.
Совершенно избегать употребления хлеба не нужно, но следует выбирать конкретные его виды, чтобы извлечь пользу.
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А учитывая тот факт, что Союз американских диетологов рекомендует Чтобы 45% – 65% ваших ежедневных калорий поступали из углеводов, в том числе из зерновых культур, потреблять хлеб нужно.Совет. Чтобы потребление хлеба никак не отразилось на вашей фигуре, просто не смешивайте его с жирными блюдами и ешьте не больше 120 граммов в день.
Рассказываем, какие виды хлеба наиболее полезны и как его правильно выбирать.
4 полезных вида хлеба
- Ржаной – самый диетический, содержит втрое больше клетчатки, чем белый, и имеет всего 165 калорий. Хлеб хорошо усваивается организмом благодаря высокому содержанию клетчатки. А также богатый аминокислотой – лизин, которая положительно влияет на состояние клеток кожи, мышц и способствует эластичности сосудов.
- Мультизерновой. Этот хлеб выпекается из смеси муки высшего сорта и семян. тоже имеет относительно низкую калорийность – всего 250 калорий. Его советуют есть его на завтрак или во время перекуса.
- Овсяный хлеб. Из названия понятно, что выпекают хлеб из овсяной муки, а, как известно, овсянка обладает множеством полезных свойств. Этот хлеб способствует похудению, снимает отеки, снижает уровень "плохого" холестерина в крови и оказывает хорошее влияние на состояние кишечника. Относительно калорийности – в овсяном хлебе 260 калорий.
- Отрубной. Этот хлеб полезен благодаря содержанию отрубей, являющихся внешней оболочкой зерна, богатого полезными микроэлементами и витаминами группы В. Отруби прекрасно регулируют процессы пищеварения, помогая очистить организм от шлаков и лишней воды. В отрубе хлебе всего 227 калорий.