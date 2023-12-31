Який хліб найкорисніший для фігури та здоров'я
31 грудня 2023, 17:30Читать новость на русском
Джерело:EatingWell
Міф, що від хліба товстішають давно спростований. Адже набирають зайві кілограми не від типу їжі, а від її кількості. Насправді хліб може бути хорошим джерелом вуглеводів, адже містить у собі багато поживних речовин та мікроелементів.
Абсолютно уникати вживання хліба не потрібно, але варто обирати конкретні його види, аби отримати користь.
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А враховуючи той факт, що Спілка американських дієтологів рекомендує, щоб 45% – 65% ваших щоденних калорій надходили з вуглеводів, зокрема із зернових культур, споживати хліб потрібно.Порада. Аби споживання хліба ніяк не позначилось на вашій фігурі, просто не змішуйте його з жирними стравами та їжте не більше 120 грамів на день.
Розповідаємо, які види хліба є найкориснішими та як його правильно вибирати.
4 корисні види хліба
- Житній – найдієтичніший, містить утричі більше клітковини, ніж білий, і має всього 165 калорій. Хліб добре засвоюється організмом завдяки високому вмісту клітковини. А також багатий амінокислотою – лізин, яка позитивно впливає на стан клітин шкіри, м'язів та сприяє еластичності судин.
- Мультизерновий. Цей хліб випікається із суміші борошна вищого ґатунку та насіння. теж має відносно низьку калорійність – лише 250 калорій. Його радять їсти його на сніданок, або під час перекусу.
- Вівсяний хліб. Із назви зрозуміло, що випікають хліб із вівсяного борошна, а, як відомо, вівсянка має безліч корисних властивостей. Цей хліб сприяє схудненню, знімає набряки, знижує рівень "поганого" холестерину в крові і має гарний впливає на стан кишківника. Щодо калорійності – у вівсяному хлібі 260 калорій.
- Висівковий. Цей хліб корисний завдяки вмісту висівок, які є зовнішньою оболонкою зерна, багатого на корисні мікроелементи й вітаміни групи В. Висівки чудово регулюють процеси травлення, допомагаючи очистити організм від шлаків та зайвої води. У висівковому хлібі всього 227 калорій.