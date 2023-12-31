Який хліб найкорисніший для фігури та здоров'я

Міф, що від хліба товстішають давно спростований. Адже набирають зайві кілограми не від типу їжі, а від її кількості. Насправді хліб може бути хорошим джерелом вуглеводів, адже містить у собі багато поживних речовин та мікроелементів.

Абсолютно уникати вживання хліба не потрібно, але варто обирати конкретні його види, аби отримати користь.

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А враховуючи той факт, що Спілка американських дієтологів рекомендує, щоб 45% – 65% ваших щоденних калорій надходили з вуглеводів, зокрема із зернових культур, споживати хліб потрібно.

. Аби споживання хліба ніяк не позначилось на вашій фігурі, просто не змішуйте його з жирними стравами та їжте не більше 120 грамів на день.

Не варто виключати хліб з раціону навіть тим, хто хоче схуднути / Фото Unsplash

Розповідаємо, які види хліба є найкориснішими та як його правильно вибирати.

4 корисні види хліба