Ученые выяснили, какая еда на завтрак продлевает жизнь

Любите картошку-фри и чипсы? Пора отказаться от этих снеков, ведь они могут принести не только лишние килограммы, но и повысить вероятность развития опасных заболеваний.

Новое исследование питания

Ученые из Медицинского университета Харбина проанализировали результаты национального исследования здоровья и питания США, которое проводилось с 2003 по 2014 год с участием 21,5 тысячи американцев. К моменту начала наблюдательного периода всем участникам было 30 лет.

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Авторы исследования сосредоточились на оценке связи летальных исходов в этой группе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и других причин с их пищевыми привычками, о которых добровольцы сообщали в опросах.

Ученые распределили утренний прием пищи участников на три группы: фруктовый и овощной завтрак, с большим количеством продуктов с содержанием крахмала и так называемый западный завтрак, обычно включающий яичницу с беконом или ветчиной, хлопья, тосты или выпечку. В качестве контрольной группы были использованы данные добровольцев, которые придерживались любой другой диеты.

Какая еда самое полезное завтракать

Анализ данных показал, что любители сытных западных завтраков больше других участников потребляли продукты из рафинированного зерна, твердых жиров и сахара. В то же время у поклонников продуктов с высоким содержанием крахмала ожидался высокий уровень потребления продуктов из белого картофеля.

Самый высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался у поклонников "картофельной" диеты: на 44 - 52%. Вероятность ранней смерти по всем причинам в этой группе была повышена на 50 – 52%. У тех, кто утром предпочитает западный завтрак, вероятность от сердечно-сосудистых заболеваний была повышена на 44%. А вот у тех, кто ест много фруктов и овощей, этот риск был снижен на 23%, а общая смертность – на 31% меньше, чем у других добровольцев.

Авторы исследования также выяснили, что потребление овощей на ужин связано со снижением риска онкозаболеваний, в то время как во время обеда эти продукты не имеют такого положительного эффекта.