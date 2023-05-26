Вчені з'ясували, яка їжа на сніданок продовжує життя

Любите картоплю-фрі та чіпси? Прийшов час відмовитись від цих снеків, адже вони можуть принести не лише зайві кілограми, а й підвищити ймовірність розвитку небезпечних захворювань.

Нове дослідження харчування

Вчені з Медичного університету Харбіна проаналізували результати національного дослідження здоров'я та харчування США, яке проводилося з 2003 до 2014 року за участю 21,5 тисячі американців. На момент початку спостережного періоду всім учасникам було 30 років.

Також на тему Середземноморська дієта має вплив на клітини тіла: як тип харчування змінює їх

Автори дослідження зосередилися на оцінці зв'язку летальних наслідків у цій групі від серцево-судинних та онкологічних захворювань та інших причин із їхніми харчовими звичками, про які добровольці повідомляли в опитуваннях.

Вчені розподілили ранковий прийом їжі учасників на три групи: фруктовий та овочевий сніданок, з великою кількістю продуктів із вмістом крохмалю і так званий західний сніданок, який зазвичай включає яєчню з беконом чи шинкою, пластівці, тости чи випічку. Як контрольну групу були використані дані тих добровольців, які дотримувалися будь-якої іншої дієти.

Яка їжею найкорисніше снідати

Аналіз даних показав, що любителі ситних західних сніданків більше за інших учасників споживали продукти з рафінованого зерна, твердих жирів та цукру. Водночас у шанувальників продуктів з високим вмістом крохмалю очікувано виявився високий рівень споживання продуктів із білої картоплі.

Найвищий ризик смертності від серцево-судинних захворювань виявився у прихильників "картопляної" дієти: на 44 – 52%. Імовірність ранньої смерті від усіх причин у цій групі було підвищено на 50 – 52%. У тих, хто вранці віддає перевагу західному сніданку, ймовірність від серцево-судинних захворювань була підвищена на 44%. А ось у тих, хто їсть багато фруктів та овочів, цей ризик був знижений на 23%, а загальна смертність – на 31% менше, ніж в інших добровольців.

Автори дослідження також з'ясували, що споживання овочів на вечерю пов'язане зі зниженням ризику онкозахворювань, у той час, як під час обіду ці продукти не мають такого позитивного ефекту.