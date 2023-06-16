Какие продукты являются самыми большими аллергенами: они точно есть у вас в холодильнике

Пищевой аллергией страдают 1 – 3% взрослых и 4 – 6% детей в мире. Следует понимать, что пищевая аллергия – это реакция иммунной системы организма на те или иные пищевые продукты.

Пищевую аллергию не следует путать с пищевой непереносимостью, поскольку в их основе лежат разные механизмы. В общей сложности более 160 продуктов могут вызвать аллергические реакции, но мы расскажем о тех, которые являются причиной аллергии чаще.

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Закон о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителей от 2004 года (FALCPA) определяет 8 пищевых продуктов как основные пищевые аллергены: молоко, яйца, рыба, ракообразные, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы.

Однако, в 2021 году в этот список добавили еще один продукт – 9-ый аллерген – кунжут. На этикетках продуктов производители должны указывать, содержит ли их продукт аллергены из этого списка.

Какой механизм аллергической реакции Организм производит "аллергические антитела" или иммуноглобулин E(IgE) к аллергену. Аллерген попадает в организм и связывается с антителом IgE, вызывая аллергическую реакцию.

Итак, еще раз: какие основные пищевые аллергены

молоко яйца рыба (окунь, камбала, щепа) ракообразные моллюски (крабы, омары, креветки) древесные орехи (миндаль, грецкие орехи, пекан) арахис пшеница соевые бобы кунжут

Правильная маркировка пищевых продуктов помогает потребителям с аллергией определить продукты или ингредиенты, которых следует избегать.

Рыба тоже является аллергеном / Фото Unsplash

Симптомы пищевой аллергии

крапивница

покраснение кожи или сыпь

ощущение покалывания или зуда во рту

отек лица, языка, губ

рвота и/или диарея

спазмы в животе

кашель или хрипы

головокружение. слабость

отек горла и голосовых связок

затрудненное дыхание

потеря сознания

Что делать, если появились симптомы аллергии

В то время как большинство симптомов пищевой аллергии умеренные и ограничиваются дискомфортом кожи или пищеварения, некоторые из них могут прогрессировать к серьезной, опасной для жизни аллергической реакции, которая называется анафилаксия. В таком случае больному немедленно требуется медицинская помощь.

Появление симптомов после употребления определенных продуктов вероятнее всего указывает на наличие пищевой аллергии, поэтому следует ограничить их потребление. Рекомендуется обратиться к аллергологу или семейному врачу, чтобы оценить тяжесть аллергии и разработать план лечения и дальнейших действий, которые помогут контролировать состояние.

Если у вас или вашего близкого человека есть пищевая аллергия, у FDA приводят 4 совета: