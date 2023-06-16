Які продукти є найбільшими алергенами: вони точно є у вас в холодильнику
Джерело:FDA
На харчову алергію страждає 1 – 3 % дорослих та 4 – 6% дітей у світі. Потрібно розуміти, що харчова алергія – це реакція імунної системи організму на ті чи інші харчові продукти.
Харчову алергію не слід плутати з харчовою непереносимістю, оскільки в їх основі лежать різні механізми. Узагалі понад 160 продуктів можуть викликати алергічні реакції, але ми розповімо про ті, які є причиною алергії найчастіше.
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Закон про маркування харчових алергенів і захист споживачів від 2004 року (FALCPA) визначає 8 харчових продуктів як основні харчові алергени: молоко, яйця, риба, ракоподібні, горіхи, арахіс, пшениця та соєві боби.
Однак, у 2021 році до цього списку додали ще один продукт – 9-ий алерген – кунжут. На етикетках продуктів виробники повинні зазначати, чи містить їх продукт алергени з цього списку.
Який механізм алергічної реакціїОрганізм виробляє "алергічні антитіла" або імуноглобулін E (IgE) до алергену. Алерген потрапляє до організму і зв'язується з антитілом IgE, викликаючи алергічну реакцію.
Тож, ще раз: які основні харчові алергени
- молоко
- яйця
- риба (окунь, камбала, тріска)
- ракоподібні молюски (краби, омари, креветки)
- деревні горіхи (мигдаль, волоські горіхи, пекан)
- арахіс
- пшениця
- соєві боби
- кунжут
Симптоми харчової алергії
- кропив'янка
- почервоніння шкіри чи висип
- відчуття поколювання або свербіння в роті
- набряк обличчя, язика, губ
- блювота та/або діарея
- спазми в животі
- кашель або хрипи
- запаморочення. слабкість
- набряк горла і голосових зв'язок
- утруднене дихання
- втрата свідомості
Що робити, якщо з'явилися симптоми алергії
Поява симптомів після вживання певних продуктів найімовірніше вказує на наявність харчової алергії, а тому слід обмежити їх споживання. Рекомендується звернутись до алерголога чи сімейного лікаря, щоб оцінити тяжкість алергії та розробити план лікування та подальших дій, які допоможуть контролювати стан.
Якщо у вас або вашої близької людини є харчова алергія, у FDA наводять 4 поради:
- завжди читайте етикетки харчових продуктів
- уникайте споживання продуктів, на які у вас алергія
- навчіться розпізнавати ранні симптоми алергічної реакції у разі випадкового потрапляння алергену в організм
- знайте, що робити у разі виникнення алергічної реакції. Подбайте про швидкий доступ до ліків і можливості звернутись по допомогу