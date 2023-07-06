Революция в лечении рака: опухоли заставили самоуничтожаться

Ученые обнаружили новое применение технологии мРНК-вакцин, получив наночастицы, загруженные РНК бактериального токсина. После инъекции такого препарата в опухоль она синтезирует яд и сама отравляется им.

Израильские ученые получили матричную РНК, кодирующую бактериальный токсин, и поместили ее внутрь наночастиц. После инъекции таких частиц в опухоль раковые клетки начинали синтезировать яд и сами погибали от него.

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РНК-вакцины

Опыты на мышах показали, что такой подход позволяет уничтожать около половины опухолевых клеток, не причиняя вреда здоровым тканям. РНК-вакцины доставляют в организм не ослабленные вирусы и их фрагменты, а цепочки матричной РНК, кодирующие вирусные белки.

Клетки тела начинают производить эти белки, вызывая иммунный ответ. Такую технологию специалисты отработали во время пандемии COVID-19, однако в перспективе ее можно будет использовать гораздо шире. На этой основе уже разрабатываются вакцины от малярии, гриппа и ВИЧ, а новое неожиданное применение такой технологии нашли в лаборатории профессора Тель-Авивского университета Дэна Пира.

Ученые использовали мРНК экзотоксин, синтезируемый и выделяемый в окружающую среду бактерии Pseudomonas. Эти молекулы поместили внутрь липидных наночастиц, вводимых лабораторным мышам, являющимся моделью человеческой меланомы.

Самоуничтожение опухолей

Эксперименты показали, что частицы успешно проникают в опухолевые клетки, где растворяются, высвобождая мРНК. Она служит "матрицей", где клетки начинают синтезировать токсин псевдомонада и в результате сами погибают от него. В результате одной такой инъекции численность раковых клеток сокращалась от 44 до 60%.

Единственной инъекцией в ложе опухоли мы заставляем ее совершать самоубийство без повреждения здоровых клеток. Более того, раковые клетки не способны развить устойчивость к такому воздействию, как это бывает при химиотерапии, ведь мы всегда можем использовать другой токсин. Множество анаэробных бактерий, особенно живущих в почве, секретируют такие яды, и большинство из них можно будет применять нашим методом.

– подытожил Дэн Пир.

Впрочем, пока новая технология остается только на первых этапах лабораторных исследований. Прежде чем его можно будет использовать для реального лечения людей, понадобится не один год.