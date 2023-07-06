Революція у лікуванні раку: пухлини змусили самознищуватись

Вчені виявили нове застосування технології мРНК-вакцин, отримавши наночастки, завантажені РНК бактеріального токсину. Після ін'єкції такого препарату в пухлину вона синтезує отруту і сама отруюється ним.

Ізраїльські вчені отримали матричну РНК, що кодує бактеріальний токсин, і помістили її всередину наночастинок. Після ін'єкції таких частинок у пухлину ракові клітини починали синтезувати отруту і самі ж гинули від неї.

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РНК-вакцини

Досліди на мишах показали, що такий підхід дозволяє знищувати близько половини пухлинних клітин, не завдаючи шкоди здоровим тканинам. РНК-вакцини доставляють в організм не ослаблені віруси і їх фрагменти, а ланцюжки матричної РНК, які кодують вірусні білки.

Клітини тіла починають виробляти ці білки, викликаючи імунну відповідь. Таку технологію фахівці відпрацювали під час пандемії COVID-19, однак у перспективі її можна буде задіяти набагато ширше. На цій основі вже розробляють вакцини від малярії, грипу та ВІЛ, а нове несподіване застосування такої технології знайшли у лабораторії професора Тель-Авівського університету Дена Піра.

Вчені використовували мРНК екзотоксин, який синтезують і виділяють у навколишнє середовище бактерії Pseudomonas. Ці молекули помістили всередину ліпідних наночастинок, які вводили лабораторним мишам, що є моделлю людської меланоми.

Самознищення пухлин

Експерименти показали, що частинки успішно проникають у пухлинні клітини, де розчиняються, вивільняючи мРНК. Вона служить "матрицею", де клітини починають синтезувати токсин псевдомонад і в результаті самі гинуть від нього. Внаслідок однієї такої ін'єкції чисельність ракових клітин скорочувалася від 44 до 60%.

Єдиною ін'єкцією в ложі пухлини ми змушуємо її вчиняти самогубство без ушкодження здорових клітин. Щобільше, ракові клітини не здатні розвинути стійкість до такого впливу, як це буває при хімієтерапії, адже ми завжди можемо використовувати інший токсин. Безліч анаеробних бактерій, що особливо живуть у ґрунті, секретують такі отрути, і більшість із них можна буде застосовувати нашим методом,

– підсумував Ден Пір.

Втім, поки що нова технологія залишається лише на перших етапах лабораторних досліджень. Перш ніж її можна буде використовувати для реального лікування людей, знадобиться не один рік.