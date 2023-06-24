Обнаружили самоуничтожающиеся клетки: что это значит

Ученые обнаружили тип клеток в эмбрионах, самоуничтожающиеся в течение первых нескольких дней развития. По-видимому, это новый тип клеток.

Открытие совершила группа исследователей из Британского университета Бата. Они проанализировали данные об активности генов пятидневных клеток эмбрионов и обнаружили, что примерно четверть клеток не соответствовали профилю ни одного из известных типов (предембрионального, предплацентарного).

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Они продолжили свое исследование и обнаружили, что эти клетки содержат так называемые молодые мобильные элементы – транспозоны.

Результаты исследования

Справка. Транспозоны – это элементы ДНК, которые могут перемещаться геномом, часто вызывая при этом повреждение.

Микроскопическое исследование эмбрионов подтвердило существование клеток с белками, полученными от транспозонов. Однако более длительное наблюдение показало, что их потомки имеют повреждения ДНК и терпят гибель.

По мнению авторов, Выявленный процесс является проявлением защиты ДНК.

Хотя мы и стараемся подавить эти транспозоны любыми возможными способами, на очень ранней стадии развития они активны в некоторых клетках, вероятно, потому что мы не можем достаточно быстро установить генетическую защиту.

– говорят авторы.

В отличие от этого ключевые клетки, которые станут эмбрионом, не содержат транспозонов, а вместо этого экспрессируют вирусообразный ген, известный как эндогенный вирус человека H.

Он помогает подавить молодые мобильные элементы в основе клеточной массы. Вероятно, если процесс контроля качества будет слишком строг на ранней стадии, эмбрион может погибнуть.