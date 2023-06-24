Виявили клітини, які самознищуються: що це означає

Вчені виявили тип клітин в ембріонах, які самознищуються протягом перших кількох днів розвитку. Очевидно, це новий тип клітин.

Відкриття зробила група дослідників із Британського університету Бата. Вони проаналізували дані про активність генів клітин п'ятиденних ембріонів і виявили, що приблизно чверть клітин не відповідали профілю жодного з відомих типів (передембріонального, передплацентарного).

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Вони продовжили своє дослідження і виявили, що ці клітини містять так звані молоді мобільні елементи – транспозони.

Результати дослідження

Довідка. Транспозони – це елементи ДНК, які можуть переміщатися геномом, часто спричиняючи при цьому пошкодження.

Мікроскопічне дослідження ембріонів підтвердило існування клітин з білками, отриманими від транспозонів. Однак більш тривале спостереження показало, що їхні нащадки мають ушкодження ДНК і зазнають загибелі.

На думку авторів, виявлений процес є проявом захисту ДНК.

Хоч ми і намагаємося придушити ці транспозони будь-якими можливими способами, на дуже ранній стадії розвитку вони активні в деяких клітинах, імовірно, тому що ми не можемо досить швидко встановити генетичний захист,

– кажуть автори.

На відміну від цього, ключові клітини, які стануть ембріоном, не містять транспозонів, а замість цього експресують вірусоподібний ген, відомий як ендогенний вірус людини H.

Він допомагає придушити молоді мобільні елементи в основі клітинної маси. Ймовірно, якщо процес контролю якості буде занадто суворим на ранній стадії, ембріон може загинути.