На что стоит обратить внимание осенью: топ самых полезных сезонных продуктов

Осень – это время смены цветов листьев, теплых свитеров и вкусных сезонных продуктов, которые могут значительно улучшить наше здоровье и добавить энергии в этот переходный период.

Осеннее питание может быть богато витаминами и минералами, которые способствуют поддержанию иммунной системы и общего здоровья. О том, какие сезонные продукты выбрать осенью 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Самые полезные продукты осени

Тыква

Тыква – это настоящее сокровище осени. Он богат бета-каротином, который превращается в витамин А, что способствует улучшению зрения и укреплению иммунной системы. Кроме того, тыква содержит множество антиоксидантов, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и воспаления.

Благодаря витамину С, рибофлавину, фолиевой кислоте, натрию и другим полезным веществам тыква защищает от хронических заболеваний, например болезней сердца. Антиоксиданты защищают от высокого АД, ревматоидного артрита, болезней Альцгеймера и других возрастных заболеваний.

100 граммов вареной тыквы содержат:

20 калорий;

0,75 г белка;

0,07 г жиров;

4,9 г углеводов;

1,1 г клетчатки;

2,08 г сахара;

230 мг калия;

30 мг фосфора;

288 мкг витамина А;

4,7 мг витамина С;

0,8 мг витамина Е.

Яблоки

Одно среднее яблоко весит 180 г и содержит 95 ккал и 4 г клетчатки. В яблоках калий, кальций, витамины C и K, а еще небольшой процент марганца, меди и витаминов A, E, B1, B2 и B6.

В яблоках содержится растворимая и нерастворимая клетчатка. Растворная клетчатка, такая как пектин, предотвращает накопление холестерина в оболочке стенок кровеносных сосудов, что снижает риск атеросклероза и сердечных заболеваний. Еще яблоки снижают риск развития инсультов и диабета второго типа. А некоторые исследования показывают, что яблоки могут оказывать положительное влияние на здоровье костей.

Яблоки богаты клетчаткой и водой, а значит, помогают быстро насыщаться. Одно исследование показывает, что люди, начинавшие обед с яблока, ели в среднем на 200 калорий меньше, чем те, кто этого не делал. Исследование же на мышах с ожирением показало, что яблоки могут снизить уровень плохого холестерина.

Груши

Груши – идеальная осенняя закуска, богатая пектинами и витамином С. Пектины помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, а витамин C усиливает иммунную систему и способствует сохранению красоты кожи.

Одна средняя груша весит 180 г и содержит 101 ккал и 6 г клетчатки. У груши есть кальций, калий, а еще много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению и сохраняет чувство сытости. К тому же диета, в которой много клетчатки, может снизить риск некоторых видов рака.

Клетчатка в груше, как и в яблоке, помогает чувствовать себя более сытым с меньшим количеством калорий.

Кабачки

Кабачки – это низкокалорийный овощ, богатый витамином C и калием. Они способствуют нормализации кровяного давления и поддержанию здорового сердца.

В одной порции (это примерно 124 грамма) сырых кабачков содержится:

21 калория;

0,4 г жиров;

1,5 г белка;

3,9 г углеводов;

1,2 г клетчатки;

9,9 мг натрия;

3,1 г сахара;

22,2 мг витамина С;

0,202 мг витамина В6.

Кабачок содержит 24% от дневной нормы витамина С в одной порции (124 г). Витамин С выполняет роль антиоксиданта: помогает работе иммунной системы и защищает клетки от свободных радикалов, которые могут вызвать болезни сердца и рак.

Сезонные продукты осени могут помочь нам сохранить здоровье и энергию в течение этого периода. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, укрепляющими наше тело и поддерживающими иммунную систему.

Добавив эти продукты в свой рацион, вы можете наслаждаться всеми преимуществами осенних продуктов. Здоровье всегда на первом месте, осень – идеальное время, чтобы улучшить свой рацион с пользой для организма.