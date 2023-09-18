На що варто звернути увагу восени: топ найкорисніших сезонних продуктів

Осінь – це час зміни кольорів листя, теплих светрів і смачних, сезонних продуктів, які можуть значно поліпшити наше здоров'я та додати енергії в цей перехідний період.

Осіннє харчування може бути багатим на вітаміни та мінерали, які сприяють підтримці імунної системи та загального здоров'я. Про те, які сезонні продукти обрати восени 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Найкорисніші продукти осені

Гарбуз

Гарбуз – це справжній скарб осені. Він багатий бета-каротином, який перетворюється у вітамін А, що сприяє покращенню зору та зміцненню імунної системи. Крім того, гарбуз містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають захищати організм від вільних радикалів та запалення.

Завдяки вітаміну С, рибофлавіну, фолієвій кислоті, натрію та іншим корисним речовинам гарбуз захищає від хронічних захворювань, наприклад, хвороб серця. Антиоксиданти захищають від високого кров'яного тиску, ревматоїдного артриту, хвороб Альцгеймера та інших вікових захворювань.

100 грамів вареного гарбуза містять:

20 калорій;

0,75 г білка;

0,07 г жирів;

4,9 г вуглеводів;

1,1 г клітковини;

2,08 г цукру;

230 мг калію;

30 мг фосфору;

288 мкг вітаміну А;

4,7 мг вітаміну С;

0,8 мг вітаміну Е.

Яблука

Одне середнє яблуко важить 180 г і містить 95 ккал та 4 г клітковини. У яблуках є калій, кальцій, вітаміни C і K, а ще невеликий відсоток марганцю, міді та вітамінів A, E, B1, B2 та B6.

У яблуках міститься розчинна та нерозчинна клітковина. Розчинна клітковина , така як пектин, запобігає накопиченню холестерину в оболонці стінок кровоносних судин, що знижує ризик атеросклерозу та серцевих захворювань . Ще яблука знижують ризик розвитку інсультів та діабету другого типу. А деякі дослідження показують, що яблука можуть позитивно впливати на здоров'я кісток .

Яблука багаті на клітковину і воду, а значить, допомагають швидко насичуватися. Одне дослідження показує , що люди, які розпочинали обід з яблука, їли в середньому на 200 калорій менше, ніж ті, хто цього не робив. А дослідження на мишах із ожирінням показало, що яблука можуть знизити рівень поганого холестерину.

Груші

Груші – ідеальна осіння закуска, яка багата пектинами та вітаміном С. Пектини допомагають підтримувати здоров’я шлунково-кишкового тракту, а вітамін C підсилює імунну систему і сприяє збереженню краси шкіри.

Одна середня груша важить 180 г і містить 101 ккал та 6 г клітковини. У груші є кальцій, калій, а ще багато клітковини, яка сприяє здоровому травленню та зберігає почуття ситості. До того ж дієта, в якій багато клітковини, може знизити ризик деяких видів раку.

Клітковина в груші, як і в яблуку, допомагає почуватися більш ситим з меншою кількістю калорій.

Кабачки

Кабачки – це низькокалорійний овоч, багатий вітаміном C і калієм. Вони сприяють нормалізації кров'яного тиску та підтримці здорового серця.

В одній порції (це приблизно 124 грами) сирих кабачків міститься:

21 калорія;

0,4 г жирів;

1,5 г білка;

3,9 г вуглеводів;

1,2 г клітковини;

9,9 мг натрію;

3,1 г цукру;

22,2 мг вітаміну С;

0,202 мг вітаміну В6.

Кабачок містить 24% від добової норми вітаміну С в одній порції (124 г). Вітамін С виконує роль антиоксиданту: допомагає роботі імунної системи та захищає клітини від вільних радикалів, які можуть спричинити хвороби серця та рак.

Сезонні продукти осені можуть допомогти нам зберегти здоров'я та енергію протягом цього періоду. Вони багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які зміцнюють наше тіло і підтримують імунну систему.

Додавши ці продукти до свого раціону, ви можете насолоджуватися всіма перевагами осінніх продуктів. Здоров'я завжди на першому місці, осінь – ідеальний час, щоб покращити свій раціон з користю для організму.