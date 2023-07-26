Насколько опасна ржавая вода из крана

Когда у воды коричневый цвет и металлический вкус, ее называют ржавой. И это правильно: потому что именно ржавчина чаще всего вызывает такой эффект.

Ржавчина – это гидроксид железа, который образуется при контакте железа с воздухом в водной или влажной среде. В водопроводных трубах идеальная среда для образования ржавчины и рано или поздно она там появится.

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Ржавую воду можно пить

Поскольку вода с гидроксидом железа плохо пахнет и смотрится несимпатично, обычно пить ее не хочется. Но бывают случаи, когда выхода нет. Пить его можно – никакой угрозы здоровью нет, это просто неприятно.

Гидроксид железа практически не всасывается в организме человека. Он может быть токсичным, если проглотить 10 г гидроксида железа на килограмм веса. То есть взрослому человеку, чтобы отравиться, нужно съесть не менее полкило ржавчины – из воды столько получить невозможно.

Мыться ржавой водой тоже можно

Если его можно пить, то умываться – тем более. Гидроксид железа не всасывается через кожу и не нанесет вреда организму.

Единственная возможная опасность – это раздражение чувствительной кожи. Есть данные, что жесткая вода приводит к пересушиванию кожи, а также увеличивает риск развития атопического дерматита у детей. Ржавая вода обычно жесткая, так как в ней высокое содержание железа.

Поэтому с чувствительной кожей или кожными заболеваниями лучше отложить умывания или помыться на этот раз бутилированной водой. Если такие варианты не подходят, можно придерживаться общих рекомендаций по уходу:

не принимать душ дольше 20 минут;

использовать мягкие средства для умывания;

не растираться полотенцем, а мягко промокнуть кожу после мытья;

сразу нанести увлажняющий крем.

Если проблемы с водой происходят регулярно, можно установить фильтр для воды, только убедитесь, что он действует против ржавчины.