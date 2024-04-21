Какая работа имеет самый высокий риск развития деменции

Низкий уровень стимуляции мозга во время выполнения рутинной работы может способствовать ухудшению когнитивных способностей и даже спровоцировать развитие деменции с возрастом.

Команда исследователей обнаружила, что сложность работы влияет на когнитивное здоровье. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Neurology.

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Они обнаружили, что люди, которые в основном выполняли рутинную работу, имели на 66% больший риск возникновения когнитивных нарушений и 37% – развития деменции.

Как оценивали работу: детали исследования

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и профессиональной деятельности 7000 участников, за которыми наблюдали с 30 лет до выхода на пенсию в 60 лет.

Ученые классифицировали когнитивные потребности 305 профессий на 4 категории в зависимости от сложности.

Большинство людей на обычных работах – были домработницами, сторожами, строителями и почтальонами.

Более требовательная работа базировалась не на рутинных задачах, хотя иногда требовала их повторения, но требовала креативности.

. Рутинная работа, которая не способствовала когнитивному здоровью, часто включала повторяющиеся физические и умственные задачи, как например в случае фабричной работы и бухгалтерии.

Их ежедневные обязанности чаще включали творческое мышление, анализ, решение проблем и объяснение идей и информации другим. Также в "умственно стимулирующие работы" включали навыки межличностного общения, например коучинг или мотивация других.