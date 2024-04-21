Яка робота має найвищий ризик розвитку деменції

Низький рівень стимуляції мозку під час виконання рутинної роботи може сприяти погіршенню когнітивних здібностей і навіть спровокувати розвиток деменції з віком.

Команда дослідників виявила, що складність роботи впливає на когнітивне здоров'я. Свої висновки вчені опублікували в журналі Neurology.

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Вони виявили, що люди, які здебільшого виконували рутинну роботу, мали на 66% більший ризик виникнення когнітивних порушень та 37% – розвитку деменції.

Як оцінювали роботу: деталі дослідження

Вчені проаналізували дані про стан здоров'я та професійну діяльність 7000 учасникіів, за якими спостерігали з 30 років до виходу на пенсію в 60 років.

Науковці класифікували когнітивні потреби 305 професій на 4 категорії залежно від складності.

Більшість людей на звичайних роботах – були домробітницями, сторожами, будівельниками і листоношами.

Більш вимоглива робота базувалася не на рутинних завданнях, хоча інколи вимагала їхнього повторення, але вимагала креативності.

. Рутинна робота, яка не сприяла когнітивному здоров'ю, часто включала повторювані фізичні та розумові завдання, як наприклад у випадку фабричної роботи та бухгалтерії.

Їх щоденні обов'язки частіше включали творче мислення, аналіз, вирішення проблем і пояснення ідей та інформації іншим. Також до "розумово стимулюючих робіт" включали навички міжособистісного спілкування, як-от коучинг або мотивація інших.