Именно их подозревают в организации схемы завладения почти 13 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Смотрите также Все руководство ВЛК: в Одесской области разоблачили шокирующую коррупционную схему

Как работала схема

Руководители коммунальной организации, привлекая еще директоров 5 фирм, организовали, как им казалось, беспроигрышную схему присвоения бюджетных средств, которые выделялись КГГА для обеспечения запчастями карет скорой помощи в Киеве.

Схема работала по принципу: свой – своему, по своему. Подконтрольные предприятия одерживали победу в тендерах и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

Экспертиза установила, что завышенными существенно. Таким образом, дельцы "наварили" 13 миллионов гривен. Лишние деньги оседали в карманах.

Какая ответственность угрожает "дельцам"

По ходатайству стороны обвинения судом применена мера пресечения для руководителя Киевмедспецтранса в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10 миллионов гривен. Для заместителя директора залог составляет 1,7 миллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается, оно осуществляется по части 5 статьи 191 – завладение бюджетными средствами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением организованной группой в особо крупном размере, в условиях военного положения.