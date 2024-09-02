"По приказу друга Путина": в России ученым приказали срочно придумать лекарство от старости

От российских научно-исследовательских институтов требуют срочно предоставить наработки разработок лекарств для борьбы со старением.

С соответствующим письмом к российским ученым обратился департамент науки и инновационного развития Минздрава России. О деталях проекта и нонсенсе требований кремлевского режима, пишут росСМИ.

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Интересно, что главным лоббистом, который собственно инициировал создание программы по созданию "новых технологий сохранения здоровья" является глава Курчатовского института Михаил Ковальчук – близкий друг диктатора Владимира Путина.

Что говорят ученые

Российских ученых это письмо откровенно шокировало.

"Я, честно говоря, о*игов. Сам посыл меня озадачил. Нам сейчас, кроме этих старых пней, восстанавливать некого, ага. То есть прямо сейчас (во время войны против Украины) мы должны все бросить. Цинизм озадачивает", – отметил сотрудник одного из Национальных медицинских исследовательских центров России.

А вот Ковальчука, похоже, ничего не смущает. Поэтому, он указал, что ожидает от российских ученых их предложений в таких областях:

Разработка медицинской продукции, направленной на снижение старения клеток (саркопении, старческой астении, остеопороза и т.д.), с оценкой биологического возраста различными методами;

Новые нейротехнологии и связанные с этим средства, направленные на предотвращение и развитие когнитивных и сенсорных нарушений;

Методика коррекции иммунной системы на основе ее выявленных критических показателей в старении;

Новые медицинские технологии (включая медицинские изделия), основанные на "биопечати".

Ковальчук грезит вечной жизнью

Спешка в создании этого проекта связана с тем, что сам Ковальчук буквально "грезит вечной жизнью". О навязчивости идеи Ковальчука свидетельствует также и то, что именно он курирует и федеральную программу по разработкам в области генетики, куда вовлечена и старшая дочь Путина – эндокринолог Мария Воронцова.

И именно Ковальчук пугал сенаторов "новым подвидом служебных людей, искусственно созданным в США". Он рассказывал, что эти "служебные искусственно созданные люди" имеют "ограниченное самосознание", их размножением "управляет", а питаются они "дешевым кормом" из "генно-модифицированных организмов".

И, как отмечают российские журналисты, в конспирологические теории Ковальчука охотно верит и сам Путин. И это не должно было бы никого удивлять. Очевидно, чтобы без поддержки Путина подобные проекты не получали бы финансирование.