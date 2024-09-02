"За наказом друга Путіна": в Росії ученим наказали терміново придумати ліки від старості 

Від російських науково-дослідних інститутів вимагають терміново надати напрацювання розробок ліків для боротьби зі старінням.

З відповідним листом до російських науковці звернувся департамент науки та інноваційного розвитку МОЗ Росії. Про деталі проєкту та нонсенс вимог кремлівсього режиму, пишуть росЗМІ.

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Цікаво, що головним лобістом, який власне ініціював створення програми зі створення "нових технологій збереження здоров'я" є глава Курчатовського інституту Михайло Ковальчук – близький друг диктатора Володимира Путіна.

Що кажуть науковці

Російських науковців цей лист відверто шокував.

"Я, чесно кажучи, о*ігів. Сам посил мене спантеличив. Нам зараз, крім цих старих пнів, відновлювати нікого, ага. Тобто прямо зараз (під час війни проти України) ми маємо все кинути. Цинізм спантеличує", – зазначив співробітник одного з Національних медичних дослідницьких центрів Росії.

А ось Ковальчука, схоже, нічого не бентежить. Тож, він вказав, що очікує від російських учених їхніх пропозицій у таких галузях:

Розробка медичної продукції, спрямованої на зниження старіння клітин (саркопенії, старечої астенії, остеопорозу тощо), з оцінкою біологічного віку різними методами;

Нові нейротехнології та пов'язані з цим засоби, спрямовані на запобігання та розвиток когнітивних і сенсорних порушень;

Методика корекції імунної системи на основі її виявлених критичних показників у старінні;

Нові медичні технології (включно з медичними виробами), засновані на "біодруку".

Ковальчук марить вічним життям

Поспіх у створені цього проєкту пов'язане з тим, що сам Ковальчу буквально "марить вічним життям". Про нав'язливість ідеї Ковальчука свідчить також і те, що саме він курирує й федеральну програму з розробок у галузі генетики, куди залучена і старша дочка Путіна – ендокринолог Марія Воронцова.

І саме Ковальчук лякав сенаторів "новим підвидом службових людей, штучно створеним у США". Він розповідав, що ці "службові штучно створені люди" мають "обмежену самосвідомість", їхнім розмноженням "управляєть", а харчуються вони "дешевим кормом" із "генно-модифікованих організмів".

І, як зазначають російські журналісти, в конспірологічні теорії Ковальчука охоче вірить і сам Путіна. Та це не мало б нікого дивувати. Очевидно, щоб без підтримки Путіна подібні проєкти не отримували б фінансування.