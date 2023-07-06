Россияне распространяют фейк о сложной эпидемической ситуации в Украине: как на самом деле

Российские медиа распространяют информацию, что из-за провальных медицинских реформ система противоэпидемического контроля полностью деградировала и не способна справиться с инфекционными заболеваниями, которые могут вспыхнуть после подрыва Каховской ГЭС.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, российские ресурсы начали распространять панические новости о сложной эпидемической ситуации в Украине. В частности, якобы в Киеве зафиксировали вспышка холеры. Распространение паники и дискредитация системы здравоохранения выгодна противнику.

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Эпидемиологическая ситуация в Украине

Однако по состоянию на начало июля в Украине не зафиксировали ни одного случая заражения холерой, ботулизмом, гепатитом А или другими инфекционными заболеваниями, связанными с последствиями подтопления. 22 июня главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с начала месяца обнаружили более 100 холеровидных вибрионов, не вызывающих холеру, но риск возникновения болезни все еще сохраняется.

В частности, Государственная экологическая инспекция сообщала о наличии холероподобных вибрионов в морском порту. Одессы, в водоемах Ингульца, Снегиревки, Днепро-Бугском лимане. Николаевской области, в реке Коломак и ворскла в Полтаве. В то же время Игорь Кузин отметил, что в южных областях Украины всегда повышен риск вспышек холеры из-за высокой температуры, благоприятной для размножения возбудителя этого заболевания.

Что делает власть

Он рассказал о ряде регулярных мер по противодействию холеры и о нововведениях, связанных с подготовкой к возможным вспышкам болезней после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Да, каждый год до 1 июня происходит обучение по моделированию ситуации по возникновению холеры, также ежегодно с июня по конец сентября в стране внедряют усиленный эпидемический надзор за холерой: мониторинг качества воды в морях, реках; проверка продовольствия; дополнительное обследование пациентов с нарушениями кишечника.

Кузин добавил, что для обнаружения холеры применяют быстрые тесты, которые помогут своевременно определить начало вспышки и тестирования ПЦР. Он сказал, что медучреждения начали использовать наборы для выявления и лечения острых кишечных инфекций, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Перед подрывом Каховской ГЭС ВОЗ придала наборы для диагностики и лечения острых кишечных инфекций и холеры Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что в случае вспышки холеры будут проводить вакцинацию населения

Для противодействия вспышке инфекционных заболеваний в Одесской, Николаевской, Херсонской областях открыли 38 пунктов мониторинга воды. Также в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях центры контроля и профилактики заболеваний перевели на особый режим реагирования сформировали бригады химической, радиационной, эпидемиологической разведки. В Херсоне и Николаеве проверили обеспечение оборудованием диагностических лабораторий Для профилактики распространения зоонозных заболеваний в пострадавших от подтопления городах работают бригады, выявляющие причину смерти животного.

По данным Министерства здравоохранения, больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней в них уже развернули дополнительные инфекционные кровати. Также Кабинет Министров вдвое увеличил стоимость пакета «Готовность здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях» для части медучреждений на территории Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей для закупки необходимых медпрепаратов. При возникновении эпидемии планируют привлекать медиков из соседних областей и развертывать дополнительные инфекционные больницы в других областях.



Как не подхватить инфекцию / Фото VoxCheck

За словами министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина может избежать вспышек инфекционных болезней, однако для этого нужно соблюдать противоэпидемические нормы: обеззараживать воду перед употреблением, для приготовления детских смесей использовать только бутилированную воду, вакцинировать детей от гепатита A, не купаться, не ловить рыбу в местах подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

Авторы: Анастасия Бродовская, Елизавета Ткаченко