Росіяни поширюють фейк про складну епідемічну ситуацію в Україні: як насправді

Російські медіа поширюють інформацію, нібито через провальні медичні реформи система протиепідемічного контролю повністю деградувала і не здатна впоратись з інфекційними захворюваннями, які можуть спалахнути після підриву Каховської ГЕС.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС російські ресурси почали поширювати панічні новини про складну епідемічну ситуацію в Україні. Зокрема нібито у Києві зафіксували спалах холери. Поширення паніки та дискредитація системи охорони здоров'я вигідна ворогу.

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Епідеміологічна ситуація в Україні

Однак станом на початок липня в Україні не зафіксували жодного випадку зараження холерою, ботулізмом, гепатитом А або іншими інфекційними захворюваннями, пов'язаними із наслідками підтоплення. 22 червня головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що з початку місяця виявили понад 100 холероподібних вібріонів, які не викликають холеру, але ризик виникнення хвороби все ще зберігається.

Зокрема Державна екологічна інспекція повідомляла про наявність холероподібних вібріонів у морському порту Одеси, у водоймах Інгульця, Снігурівки, Дніпро-Бузькому лимані Миколаївській області, у річці Коломак та Ворскла в Полтаві. Водночас Ігор Кузін зазначив, що у південних областях України завжди є підвищений ризик спалахів холери через високу температуру, сприятливу для розмноження збудника цього захворювання.

Що робить влада

Він розповів про низку регулярних заходів для протидії холери та про нововведення, пов'язані з підготовкою до можливих спалахів хвороб після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Так, кожного року до 1 червня відбувається навчання з моделювання ситуації з виникнення холери, також щороку з червня до кінця вересня в країні впроваджують посилений епідемічний нагляд за холерою: моніторинг якості води у морях, річках; перевірка харчів; додаткове обстеження пацієнтів із розладами кишкового тракту.

Кузін додав, що для виявлення холери застосовують швидкі тести, які допоможуть вчасно визначити початок спалаху та ПЛР-тести. Він сказав, що медзаклади почали використовувати набори виявлення та лікування гострих кишкових інфекцій, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Перед підривом Каховської ГЕС ВООЗ надала набори для діагностики та лікування гострих кишкових інфекцій і холери. Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що у випадку спалаху холери будуть проводити вакцинацію населення.

Для протидії спалаху інфекційних захворювань в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях відкрили 38 пунктів моніторингу води. Також у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях центри контролю та профілактики хвороб перевели на особливий режим реагування, сформували бригади хімічної, радіаційної, епідеміологічної розвідки. У Херсоні та Миколаєві перевірили забезпечення обладнанням діагностичних лабораторій. Для профілактики поширення зоонозних захворювань у містах, які постраждали від підтоплення, працюють бригади, які виявляють причину смерті тварини.

За даними Міністерства охорони здоров'я, лікарні в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб, у них уже розгорнули додаткові інфекційні ліжка. Також Кабінет Міністрів вдвічі збільшив вартість пакета «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» для частини медзакладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей для закупівлі необхідних медпрепаратів. У разі виникнення епідемії планують залучати медиків з сусідніх областей та розгортати додаткові інфекційні лікарні в інших областях.



Як не підхопити інфекції / Фото VoxCheck

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Україна може уникнути спалахів інфекційних хвороб, однак для цього потрібно дотримуватись протиепідемічних норм: знезаражувати воду перед вживанням, для приготування дитячих сумішей використовувати лише бутильовану воду, вакцинувати дітей від гепатиту A, не купатися, не ловити рибу у місцях підтоплення через підрив Каховської ГЕС.

Автори: Анастасія Бродовська, Єлизавета Ткаченки