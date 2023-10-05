Российские пропагандисты врут о массовом выезде медиков из Украины

Опровергали информацию, что по официальным данным более 25 тысяч женщин с медицинским образованием уехали из Украины. Эти сообщения появились из-за приказа о постановке женщин с соответствующей специальностью на военный учет. Российские ресурсы, пытаясь посеять панику в украинском обществе, заявили, что из-за новшеств медикиням и фармацевткам запретят выезжать из страны.

Ложь пропагандистов

Пропагандистские телеграмм-каналы распространяют информацию, якобы по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) более 25 тысяч женщин с медицинским образованием выехали из Украины в течение двух последних недель.

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Они связывают это с новым обязательным требованием для медицинских работников и фармацевтов встать на военный учет. Также пишут о том, что из-за взятия на учет женщинам-медикам закроют выезд за границу.

Как на самом деле

Госстат не ведет и не публикует соответствующую статистику. В Украине на государственном уровне отслеживают миграционное движение населения по нескольким показателям: количество прибывших и выбывших лиц и соответствующие коэффициенты прибытия и выбытия. Показатели по количеству формируются ежемесячно и ежегодно, а не еженедельно. Более того, информация о профессии прибывших и выбывших тоже не собирается. Данные классифицируют по типу местности, полу, возрасту, гражданству, странам въезда/выезда, странам рождения мигрантов. Кроме того, миграционная статистика на сайте Госстата не обновлялась с января 2022 года военное положение.

Также статистику по миграционному движению населения публикует Государственная миграционная служба Украины (ГТСУ). Впрочем, этот государственный орган представляет информацию ежеквартально. Распределения мигрантов по профессиям в этих данных тоже нет. На октябрь 2023 года на сайте ГТСУ можно ознакомиться с данными за первые 3 месяца 2023 года. В других источниках информации о 25 тысячах женщин, выехавших из Украины за 2 недели, тоже нет.

С 1 октября 2023 женщины-медики и женщины-фармацевты действительно должны стать на военный учет по приказу Министерства обороны Украины. В общем, соответствующая норма предусмотрена ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года. Как объясняют в Министерстве здравоохранения Украины, из-за несовершенной работы нормы не все женщины-медики и фармацевтки в свое время встали на военный учет. В целом большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете.

Постановка на военный учет не означает мобилизацию или установление ограничений на выезд за границу. Министерство здравоохранения подчеркивает, что учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в стране. Однако в военное время женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Чтобы стать на военный учет, женщины с медицинской или фармацевтической специальностью будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года. К тому времени устроиться на работу также можно будет без военного билета. Женщины, которые учатся на медицинских или фармацевтических специальностях, ставятся на военный учет сразу по окончании обучения.

Выезд женщин за границу не ограничен, независимо от их профессии или пребывания на военном учете.

"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на военный учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, прописанных в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений по ограничению права выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, нет", – отметил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Авторы: Анастасия Бродовская, Алина Тропинина