Російські пропагандисти брешуть про масовий виїзд медиків з України

Спростовували інформацію, нібито за офіційними даними понад 25 тисяч жінок із медичною освітою виїхали з України. Ці повідомлення з`явились через наказ щодо постановки жінок з відповідною спеціальністю на військовий облік. Російські ресурси, намагаючись посіяти паніку в українському суспільстві, заявили, що через нововведення медикиням та фармацевткам заборонять виїжджати з країни.

Брехня пропагандистів

Пропагандистські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито за даними Державної служби статистики України (Держстат) більш ніж 25 тисяч жінок з медичною освітою виїхали з України протягом двох останніх тижнів.

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Вони пов’язують це з новою обов’язковою вимогою для медичних працівників та фармацевтів стати на військовий облік. Також пишуть про те, що через взяття на облік жінкам-медикам закриють виїзд за кордон.

Як насправді

Держстат не веде та не публікує відповідну статистику. В Україні на державному рівні відслідковують міграційний рух населення за кількома показниками: кількість прибулих та вибулих осіб та відповідні коефіцієнти прибуття та вибуття. Показники щодо кількості формуються щомісячно та щорічно, а не щотижнево. Ба більше, інформація щодо професії прибулих та вибулих теж не збирається. Дані класифікують за типом місцевості, статтю, віком, громадянством, країнами в’їзду/виїзду, країнами народження мігрантів. Крім того, міграційна статистика на сайті Держстату не оновлювалася з січня 2022 року через воєнний стан.

Також статистику щодо міграційного руху населення публікує Державна міграційна служба України (ДМСУ). Утім, цей державний орган подає інформацію щоквартально. Розподілу мігрантів по професіям у цих даних теж немає. Станом на жовтень 2023 року на сайті ДМСУ можна ознайомитись з даними за перші 3 місяці 2023 року. В інших джерелах інформації про 25 тисяч жінок, що виїхали з України за 2 тижні, теж немає.

З 1 жовтня 2023 року жінки-медики та жінки-фармацевти справді мають стати на військовий облік за наказом Міністерства оборони України. Загалом відповідна норма передбачена ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" від 1992 року. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я України, через недосконалу роботу норми не всі жінки-медики та фармацевтки свого часу стали на військовий облік. Загалом більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебуває на військовому обліку.

Постановка на військовий облік не означає мобілізацію чи встановлення обмежень на виїзд за кордон. Міністерство охорони здоров’я наголошує, що облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в країні. Однак, у воєнний час жінок, що перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Аби стати на військовий облік, жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. До того часу влаштуватись на роботу також можна буде без військового квитка. Натомість жінки, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання.

Виїзд жінок за кордон необмежений, незалежно від їхньої професії чи перебування на військовому обліку.

"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", – зазначив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Авторки: Анастасія Бродовська, Аліна Тропиніна