"Из-за психологических проблем потери ВСУ выше, чем на поле боя": россияне распространяют новый фейк

Пророссийские ресурсы манипулировали словами украинского психолога, заявив, якобы небоевые потери ВСУ гораздо выше, чем потери на поле боя. Также они распространили миф, мол, после окончания войны у 100% военных будет ПТСР.

В сети распространяют информацию, якобы украинские военные признают, что небоевые потери ВСУ из-за ухудшения психологического состояния гораздо выше, чем потери на поле боя.

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Авторы утверждают, мол, к этому добавляется постравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое 100% получит каждый боец. К тому же 90% солдат не смогут найти себя в гражданской жизни, а власть ничего не делает для их адаптации. В заметке добавляют видео интервью мужчины в военной форме.

Постравматическое стрессовое расстройство

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это хроническое нарушение психического состояния, что может развиться после травматического события. Как правило, симптомы начинают проявляться в течение трех месяцев после травматического события, но в некоторых случаях и позже.

Признаками ПТСР являются вспышки агрессии, саморазрушительное поведение, потеря интереса к деятельности, которая когда-то приносила удовольствие, ощущение социальной изоляции, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, суицидальные мысли и тому подобное. Для лечения ПТСР стоит обратиться к психотерапевту или психиатру.

Что на самом деле сказал психолог

Даже при просмотре отрывка видео, который добавили в заметке, становится очевидно, что человек в военной форме говорил не о нынешней ситуации, а о будущем.

Статистика любой войны такова, что по окончанию войны за пять лет, в любой войне, от ухудшения психологического состояния погибает больше людей в гражданской жизни после войны, чем погибло на самой войне. Суициды, алкоголь, наркотические вещества, драки, агрессия вооруженная, и т.д. Это может ждать Украину,

– заявил спикер.

Нам не удалось найти данные, которые бы подтверждали тезис о более высоком количестве жертв среди ветеранов в гражданской жизни, чем на фронте. Так, количество суицидов среди военных варьировалось в зависимости от военного конфликта. В США по состоянию на 2021 год 30 тысяч солдат, служивших с 2001 года и участвовавших в войне в Афганистане, Ираке и других странах, покончили жизнь самоубийством. В то же время в течение этих 20 лет в бою погибли 7 тысяч военных. Однако нельзя утверждать, что подобное соотношение характерно для любого вооруженного конфликта.

Оригинальное видео о ПТСР было опубликовано 15 марта 2023 года на ютуб-канале "Dr.Silina Школа женского здоровья". Ведущая Наталья Силина общалась с психологом Андреем Омельченко. Он не заявлял, что каждый военный будет иметь ПТСР. Омельченко сообщил, что без помощи специалиста военному понадобится 10 – 15 лет для возвращения к обычной жизни.

Психолог не упоминал о 90% военных, которые якобы не смогут найти себя в гражданской жизни. Зато спикер заверил, что статистика смерти от небоевых потерь в Украине может быть ниже, чем в других странах. Поскольку военные доверяют и чаще обращаются за психологической помощью к волонтерам.

Поэтому если гражданские будут знать, что такое ПТСР и как коммуницировать с людьми с таким расстройством, это поможет военным быстрее адаптироваться. Также это может снизить процент людей, которые будут прибегать к деструктивному поведению из-за отсутствия надлежащей помощи.

Как сообщала заместитель директора по психологическому направлению Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная Поляна" Татьяна Сиренко, не у всех людей, которые переживают травматические события, будет ПТСР. По данным Министерства здравоохранения Украины, после перенесенной и непроработанной травмы симптомы ПТСР могут развиваться примерно у 12 – 20% военнослужащих.

Также американские специалисты отмечали, что показатели ПТСР отличаются среди ветеранов, которые служили в разных военных конфликтах. Так, руководитель общественной организации "Форпост" Елена Подолян отмечала, что риск развития ПТСР у украинских солдат значительно ниже, чем у российских. Поскольку первые защищают свою землю, а не оккупируют чужие территории, как это делает армия РФ.

"Статус военного в украинском обществе очень высокий, – реакция окружения критически важна в развитии посттравматического стрессового расстройства. Если окружение, общество и институты испытывают глубокую благодарность, проявляют уважение, оказывают поддержку и заботу, вероятность развития ПТСР существенно снижается", – указывала Подолян.

Адаптация военных и лечение ПТСР в Украине

Информация, якобы государство ничего не делает для адаптации военных и лечения ПТСР, не соответствует действительности. Согласно украинскому законодательству, бесплатную психологическую помощь могут получить украинские военные, в частности те, получившие инвалидность вследствие заболевания, связанного с прохождением службы; члены добровольческих формирований территориальных общин. А также ветераны войны и, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, члены семей таких лиц и члены семей погибших ветеранов.

У госбюджете на 2024 год на выполнение программы Минветеранов по психологической реабилитации, профессиональной адаптации, рекреации ветеранов, членов их семей, а также развития адаптивных видов спорта заложили 2,5 миллиарда гривен.

К тому же с января 2024 года стартовал экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны на базе учебных заведений средствами образования, спорта и реабилитации. К реализации проекта привлечены Министерство образования и науки, Министерство по делам ветеранов, Министерство молодежи и спорта, Министерство здравоохранения Украины и 5 учебных заведений в разных городах Украины.

Программа предусматривает проведение аудита и обеспечение физической доступности в учебные заведения, для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью, разработку и внедрение специализированных образовательных методик для работы с ветеранами в учебных заведениях, обеспечение ветеранов с особыми образовательными потребностями специальными учебниками. Подробнее об инициативах, которые правительство внедряет для реабилитации военных, мы писали в одном из предыдущих за выпусков.

Автор Елизавета Ткаченко