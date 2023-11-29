"Нехватка денег на зарплаты украинских медиков": россияне распространяют очередную ложь

Украинский депутат и коллаборант Олег Царев распространил фейк о госбюджете Украины. Он сообщил, что поскольку у Украины не осталось денег на социальные выплаты, средства на зарплаты врачам выделил Всемирный банк.

Российские телеграмм-каналы распространяют информацию, якобы у государства не осталось денег на выплаты социальных гарантий, а без международной поддержки украинская система здравоохранения разрушается. В результате Великобритания вроде бы выделила 400 миллионов долларов и тем самым "бросила подачку" украинским медикам и пенсионерам.

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Как на самом деле

23 ноября 2023 года Великобритания под гарантию придала Украине 400 миллионов долларов. Деньги поступили через Трастовый фонд Всемирного банка. Кредит предоставили на льготных условиях, Украина обязана погасить долг за 19 лет и имеет 5 лет льготного периода. Деньги Великобритании действительно направят частично на возмещение пенсионных выплат и медработникам по Программе медицинских гарантий.

Кремлевские пропагандисты еще раз пытаются дискредитировать систему здравоохранения в Украине. Мол, государство ничего не делает для своих жителей, поэтому они вынуждены «выживать» за счет международной помощи. Украина действительно зависит от международной помощи. Впрочем, происходит это из-за ежедневных российских обстрелов и ущерба, наносимых российскими военными.

Сколько денег выделили на зарплаты медиков

Однако это все равно не означает, что государство не запланировало расходы на медицинскую и социальную сферы. В 2024 году из госбюджета на Министерство здравоохранения Украины выделят почти 202 миллиарда гривен. Из этой суммы почти 159 миллиардов гривен уйдет на финансирование Программы медицинских гарантий. Сообщения россиян безосновательны, ведь государство не только выделяет средства на медицину, но и ежегодно увеличивает эти расходы. Подробнее об изменении бюджета по сравнению с 2023 годом читайте в предыдущем выпуске.

Кроме того, в мае 2023 года правительство повысил заработные платы медиками, работающими в зоне активных боевых действий и прифронтовых территориях. Следовательно, минимальная заработная плата для врачей, фармацевтов и профессионалов в области здравоохранения или с высшим немедицинским образованием должна быть не менее 28 тысяч гривен. В то время как заработные платы медиков из других регионов остались неизменными, в последний раз их повышали в январе 2022г.

Также россияне пишут о "крахе" медицинской системы в Украине, но не вспоминают, кто именно ее разрушает. По данным Министерства здравоохранения Украины, в результате российских обстрелов с начала вторжения в Украину полностью разрушено 193 медучреждения и повреждены 1468 объектов.

С 24 февраля 2022 года международные организации и иностранные правительства выделяют Украине дополнительную помощь в сфере медицины. К примеру, в июле 2023 года Евросоюз выделил 4,6 миллионов евро на 9 проектов Министерства здравоохранения Украины. В целом медицинская гуманитарная помощь предоставляют около 35 стран, международные и партнерские организации, украинский бизнес.

За словами главного санитарного врача Игоря Кузина, суммарно в украинском секторе здравоохранения работают более 170 международных партнеров. Всего за период вторжения Украины получила медицинскую гуманитарную помощь на сумму более 16 миллиардов гривен.

Автор: Анастасия Бродовская