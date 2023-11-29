"Брак грошей на зарплати українських медиків": росіяни поширюють чергову брехню

Український депутат та колаборант Олег Царьов поширив фейк про держбюджет України. Він повідомив, що, оскільки в України не залишилося грошей на соціальні виплати, кошти на зарплати лікарям виділив Світовий банк.

Російські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито в держави не залишилося грошей на виплати соціальних гарантій, а без міжнародної підтримки українська система охорони здоров’я руйнується. Унаслідок цього Велика Британія начебто виділила 400 мільйонів доларів і цим самим "кинула подачку" українським медикам та пенсіонерам.

Також на тему "200 літрів крові для 400 військових": росіяни брешуть про українські втрати на фронті



Скриншот публікації

Як насправді

23 листопада 2023 року Велика Британія під гарантію надала Україні 400 мільйонів доларів. Гроші надійшли через Трастовий фонд Світового банку. Кредит надали на пільгових умовах, Україна зобов’язана погасити борг за 19 років та має 5 років пільгового періоду. Гроші Великої Британії справді спрямують частково на відшкодування пенсійних виплат та медпрацівникам за Програмою медичних гарантій.

Кремлівські пропагандисти вкотре намагаються дискредитувати систему охорони здоров’я в Україні. Мовляв, держава нічого не робить для своїх мешканців, тож вони змушені «виживати» коштом міжнародної допомоги. Україна справді залежна від міжнародної допомоги. Утім, відбувається це через щоденні російські обстріли та збитки, які завдають російські військові.

Скільки грошей виділили на зарплати медиків

Однак це все одно не означає, що держава не запланувала видатки на медичну та соціальну сфери. У 2024 році з держбюджету на Міністерство охорони здоров’я України виділять майже 202 мільярдів гривень. З цієї суми майже 159 мільярдів гривень піде на фінансування Програми медичних гарантій. Повідомлення росіян є безпідставними, адже держава не лише виділяє кошти на медицину, а й щороку збільшує ці витрати. Детальніше про зміну бюджету у порівнянні з 2023 роком читайте у попередньому випуску.

Окрім цього, у травні 2023 року уряд підвищив заробітні плати медиками, які працюють у зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Відтак мінімальна заробітна плата для лікарів, фармацевтів та професіоналів у галузі охорони здоров’я або з вищою немедичною освітою має бути не менше 28 тисяч гривень. Тоді як заробітні плати медиків з інших регіонів залишилися незмінними, востаннє їх підвищували в січні 2022 року.

Також росіяни пишуть про "крах" медичної системи в Україні, але не згадують, хто саме її руйнує. За даними Міністерства охорони здоров’я України, унаслідок російських обстрілів від початку вторгнення в Україні повністю зруйновано 193 медзаклади та пошкоджено 1468 об'єктів.

Від 24 лютого 2022 року міжнародні організації та іноземні уряди виділяють Україні додаткову допомогу у сфері медицини. Наприклад, у липні 2023 року Євросоюз виділив 4,6 мільйона євро на 9 проєктів Міністерства охорони здоров’я України. Загалом медичну гуманітарну допомогу надають близько 35 країн, міжнародні та партнерські організації, український бізнес тощо.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, сумарно в українському секторі охорони здоров’я працюють понад 170 міжнародних партнерів. Усього за період вторгнення Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на суму понад 16 мільярдів гривень.

Авторка: Анастасія Бродовська