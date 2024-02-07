Россияне врут, что в Харькове закрыли больницу для гражданских, чтобы лечить польских военных

Российские пропагандистские ресурсы сообщали, мол, Харьковскую городскую больницу №3 закрыли для гражданских, а в медучреждении лечатся только польские военные.

В сети распространяют скриншот переписки, в котором врач Харьковской городской больницы №3 сообщает, якобы в хирургическом отделении оказывают медпомощь раненым иностранным военным, в частности полякам. Авторы сообщения указывают, якобы территория изолирована для гражданских пациентов.

Также на тему Россияне отказываются от новой классификации болезней из-за "традиционных ценностей"



Скриншот сообщения

Что происходит в больнице

На фейковость информации указывают несколько моментов. Во-первых, нет доказательств, что человек, который сообщил о якобы иностранных наемниках в Харьковской больнице №3, на самом деле является врачом. Ведь на скриншоте или в заметке не указано имя или другие признаки, что это врач указанного медучреждения.

Авторы фейка могли сами создать эту переписку с кем угодно, поэтому скриншоты ничего не доказывают. Во-вторых, в указанной больнице нет хирургического отделения, только хирургический кабинет. То есть пациентов лечат амбулаторно в кабинете, возможностей для госпитализации нет.

Также информация, якобы больница не принимает гражданских пациентов, ложная. Ведь мы позвонили по указанным на сайте номерам. В коллцентре и в регистратуре нам сообщили, что прием пациентов не прекращали. Также запись к врачу доступна на сайте Helsi.me.

Кроме этого, мы обратились за комментарием в администрацию Харьковской городской больницы №3. В медучреждении сообщили, что информация о лечении польских или военных других национальностей не соответствует действительности.



Ответ администрации Харьковской городской больницы №3 на запрос

"Также сообщаем, что на сегодня в стационарных отделениях больницы (терапевтическое и неврологическое) получают лечение исключительно гражданские больные", – заявили в администрации больницы.