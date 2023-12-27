Россияне распространяют фейки о массовой смерти военных ВСУ от инфарктов

Опровергаем информацию россиян, что 10% солдат ВСУ умирают на фронте от инфарктов или переохлаждения, а средний возраст украинских военных составляет 54 года.

Ложь об инфарктах в ВСУ

Российские телеграмм-каналы пытаются в очередной раз дискредитировать украинских военных и заявляют, якобы 10% украинских солдат на фронте умирают от инфарктов или от переохлаждения.

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Скорая вроде бы не эвакуирует таких военных с поля боя. В сообщении отмечают, что средний возраст солдат и офицеров ВСУ – 54 года. Более того, теперь в ВСУ есть новое правило, когда в справке пишут не "погиб", а "умер" для уменьшения выплат родственникам.

Болезни в ВСУ

Нет никаких данных о 10% солдат, якобы погибающих от инфарктов и переохлаждения. "Статистика" россиян создана на искаженных данных.

Ранее "Украинская правда" писала о болезнях, которыми чаще всего страдают украинские военные в окопах. Одна из главных проблем – "траншейная стопа", возникающая во время долгого пребывания ног во влажной и холодной среде.

Медики указывают, что самый плохой вариант при заболевании – ампутация конечности. Врач-инфекционист Максим Краснов также говорит, что иногда на фронте у военных случаются инфаркты. Однако он не приводил статистику смертей от инфарктов или другие данные, распространяемые россиянами.

Мы не нашли "новшеств" в ВСУ по поводу изменения статуса "погибшего" на "умершего". Это очередная выдумка окупантов, чтобы скрыть свои настоящие преступления. Российские каналы лгут и о том, что военных с инфарктами не вывозят с поля боя.

Например, в интервью "Общественному" руководитель эвакуационного отделения медицинской роты Дмитрий Говорун говорил, что на поле боя у военных случались инфаркты и инсульты из-за сильного стресса. В таком случае боевые медики эвакуировали военных в больницы.

К тому же перед прохождением службы все военные обязательно проходят военно-врачебную комиссию. Врачи производят осмотр и устанавливают пригодность к службе в армии по состоянию здоровья. В некоторых случаях серьезные сердечно-сосудистые заболевания могут служить основанием для снятия с военного учета.

Возраст военных в ВСУ

Кроме того, россияне перекрутили информацию о возрасте военнослужащих. Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко сказал, что только в некоторых ротах ему сказали, что средний возраст военнослужащего – 54 года. Однако Лещенко не имел в виду все подразделения Сил Обороны.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил, что средний возраст украинского военного ориентировочно 40 – 45 лет. Хотя в открытых источниках нет официальной статистики по среднему возрасту военнослужащих. Так что невозможно утверждать, какой настоящий средний возраст среди всех военных.

Так что заявления россиян являются лишь попыткой дискредитировать систему здравоохранения Украины. Мол, государство "не заботится о военных", а медики "не помогают" военным с сердечно-сосудистыми болезнями.

Бремя сердечно-сосудистых заболеваний

В целом сердечно-сосудистые заболевания являются основными причиной смерти во всем мире. Согласно последнему отчету Всемирной федерации сердца, за последние 30 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире выросла на 60%. Сердечно-сосудистые заболевания также являются основной причиной смерти украинцев. По последним данным Государственной службы статистики Украины, в 2021 году от сердечно-сосудистых болезней умерли более 429 тысяч человек.

Среди основных симптомов инфаркта выделяют резкую боль или жжение в груди, неравномерное сердцебиение, одышку, тошноту, сильную слабость и т.д. Даже люди без медицинского образования могут помочь пострадавшему с признаками инфаркта. Сначала стоит сразу вызвать скорую (103).

До приезда быстрого человека нужно посадить или положить в положение, чтобы верхняя часть тела была приподнята, и освободить грудную клетку от посторонних элементов, чтобы не препятствовать дыханию. Если пострадавший имеет повышенное давление и не имеет противопоказаний, он может принять таблетку аспирина и нитроглицерина.