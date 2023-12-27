Росіяни поширюють фейки про масову смерть військових ЗСУ від інфарктів

Спростовуємо інформацію росіян, нібито 10% солдатів ЗСУ помирають на фронті від інфарктів або переохолодження, а середній вік українських військових становить 54 роки.

Брехня про інфаркти в ЗСУ

Російські телеграм-канали вкотре намагаються дискредитувати українських військових та заявляють, нібито 10% українських солдатів на фронті помирають від інфарктів або ж від переохолодження.

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Швидка начебто не евакуює таких військових із поля бою. У дописі зазначають, що середній вік солдатів та офіцерів ЗСУ – 54 роки. Щобільше, відтепер у ЗСУ є нове правило, коли в довідці пишуть не "загинув", а "помер" для зменшення виплат родичам.

Хвороби в ЗСУ

Немає жодних даних про 10% солдатів, які буцімто гинуть від інфарктів та переохолодження. "Статистика" росіян створена на викривлених даних.

Раніше "Українська правда" писала про хвороби, на які найчастіше страждають українські військові в окопах. Одна з головних проблем – "траншейна стопа", яка виникає під час довгого перебування ніг у вологому та холодному середовищі.

Медики вказують, що найгірший варіант при захворюванні – ампутація кінцівки. Лікар-інфекціоніст Максим Краснов також каже, що іноді на фронті у військових трапляються інфаркти. Проте він не наводив статистику смертей від інфарктів або інші дані, які поширюють росіяни.

Ми не знайшли "нововведень" у ЗСУ щодо зміни статусу "загиблого" на "померлого". Це чергова вигадка окупантів, аби приховати свої справжні злочини. Російські канали брешуть і про те, що військових з інфарктами не вивозять із поля бою.

Наприклад, в інтерв’ю "Суспільному" керівник евакуаційного відділення медичної роти Дмитро Говорун казав, що на полі бою у військових траплялися інфаркти та інсульти через сильний стрес. У такому випадку бойові медики евакуювали військових до лікарень.

До того ж перед проходженням служби усі військові обов’язково проходять військово-лікарську комісію. Лікарі проводять огляд та встановлюють придатність до служби в армії за станом здоров’я. У деяких випадках серйозні серцево-судинні захворювання можуть бути підставою для зняття з військового обліку.

Вік військових в ЗСУ

Крім того, росіяни перекрутили інформацію щодо віку військовослужбовців. Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко сказав, що лише в деяких ротах йому сказали, що середній вік військовослужбовця – 54 роки. Однак Лещенко не мав на увазі всі підрозділи Сил Оборони.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін говорив, що середній вік українського військового орієнтовно 40 – 45 років. Хоча у відкритих джерелах немає офіційної статистики щодо середнього віку військовослужбовців. Тож неможливо стверджувати, який справжній середній вік серед усіх військових.

Тож заяви росіян є лише спробою дискредитувати систему охорони здоров’я України. Мовляв, держава "не дбає про військових", а медики "не допомагають" військовим із серцево-судинними хворобами.

Тягар серцево-судинних захворювань

Загалом серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті у всьому світі. Згідно з останнім звітом Всесвітньої федерації серця, за останні 30 років смертність від серцево-судинних захворювань у світі зросла на 60%. Серцево-судинні захворювання також є основною причиною смертей серед українців. За останніми даними Державної служби статистики України, у 2021 році від серцево-судинних хвороб померло понад 429 тисяч осіб.

Серед основних симптомів інфаркту виділяють різкий біль або печіння у грудях, нерівномірне серцебиття, задишку, нудоту, сильну слабкість тощо. Навіть люди без медичної освіти можуть допомогти постраждалому з ознаками інфаркту. Спершу варто одразу викликати швидку (103).

До приїзду швидкої людину потрібно посадити або покласти у положення, щоб верхня частина тіла була піднята, та звільнити грудну клітку від сторонніх елементів, щоб не перешкоджати диханню. Якщо постраждалий має підвищений тиск та не має протипоказань, він може прийняти таблетку аспірину та нітрогліцерину.