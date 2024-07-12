Россия уничтожила в Украине больше больниц, чем в любой другой войне после Второй мировой

Россияне в войне против Украины разрушили больше всего больниц со времен Второй мировой войны. Во многих случаях российские захватчики целенаправленно разрушают медицинские учреждения.

Об этом в эфире радио NV рассказал Павел Ковтонюк, соучредитель Украинского центра здравоохранения, передает 24 канал. По его словам, сегодня уже можно определить, какой же вред нанесли российские оккупанты сети украинских больниц, поликлиник, амбулаторий, медицинских центров за годы войны.

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Разрушено больше всего больниц со времен Второй мировой

Так, есть такие оценки. Их даже есть несколько разных: есть правительственная, есть международных организаций, есть украинских организаций - все они сходятся в том, что объем разрушений медицинской инфраструктуры беспрецедентный, он больше, чем в любых войнах со времен Второй мировой войны.

Эксперт отметил, что во время войны в Сирии, которая длится уже более 10 лет, было разрушено или повреждено более 600 медицинских учреждений, в том числе россиянами, а в Украине – уже тысячи.

"Но и хорошая новость заключается в том, что Украина также является уникальным примером того, что система здравоохранения функционирует. В очень многих войнах разрушения приводили просто к коллапсу системы. В Украине государство может это сделать", – рассказал Павел Ковтонюк.

Россияне не впервые уничтожают больницы

По его словам, тактика несколько разная в Сирии и в Украине. И опыт этой страны указывал, что надо ожидать чего-то такого, что произошло 8 июля в "Охматдете". В Сирии Россия применяла это очень активно. Они просто неприкрыто разрушали медицинскую инфраструктуру и не пытались завуалировать это под какие-то смежные, побочные потери и разрушения.

В Украине, до 8 июля, таких случаев, несмотря на тысячи разрушений, прямых атак на больницы было очень мало, их было всего несколько. Одна из них, наиболее известная – атака на роддом Мариуполя, и было еще несколько таких случаев. Но в основном Россия применила несколько иную тактику – намеренного безразличия к гражданской жизни, то есть это выглядит как побочные разрушения в результате якобы атаки военных целей,

– отметил Павел Ковтонюк.

Он добавил, что во время исследования разрушения медицинской инфраструктуры сложилось впечатление, что Россия специально ищет побочных разрушений, она намеренно так планирует свои атаки, чтобы эти разрушения были, и чтобы они выглядели как побочные.