Росія знищила в Україні більше лікарень, ніж в будь-якій іншій війні після Другої світової

Росіяни у війні проти України зруйнували найбільше лікарень з часів Другої світової війни. В багатьох випадках російські загарбники цілеспрямовано руйнують медичні заклади.

Про це в ефірі радіо NV розповів Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я, передає 24 канал. За його словами, сьогодні вже можна окреслити, якої ж шкоди завдали російські окупанти мережі українських лікарень, поліклінік, амбулаторій, медичних центрів за роки війни.

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Зруйновано найбільше лікарень з часів Другої світової

Так, є такі оцінки. Їх навіть є декілька різних: є урядова, є міжнародних організацій, є українських організацій — всі вони сходяться в тому, що обсяг руйнувань медичної інфраструктури безпрецедентний, він більший, ніж в будь-яких війнах з часів Другої світової війни.

Експерт зазначив, що під час війни в Сирії, яка триває вже понад 10 років, було зруйновано або пошкоджено понад 600 медичних закладів, в тому числі росіянами, а в Україні – вже тисячі.

"Але і добра новина полягає в тому, що Україна також є унікальним прикладом того, що система охорони здоров'я функціонує. В дуже багатьох війнах руйнування призводили просто до колапсу системи. В Україні держава може це зробити", – розповів Павло Ковтонюк.

Росіяни не вперше знищують лікарні

За його словами, тактика дещо різна в Сирії й в Україні. І досвід цієї країни вказував, що треба очікувати чогось такого, що сталося 8 липня в "Охматдиті". В Сирії Росія застосовувала це дуже активно. Вони просто неприкрито руйнували медичну інфраструктуру і не намагалися завуалювати це під якісь суміжні, побічні втрати та руйнування.

В Україні, до 8 липня, таких випадків, не дивлячись на тисячі руйнувань, прямих атак на лікарні було дуже мало, їх було всього декілька. Одна з них, найбільш відома – атака на пологовий будинок Маріуполя, і було ще кілька таких випадків. Але в основному Росія застосувала дещо іншу тактику – навмисної байдужості до цивільного життя, тобто це виглядає як побічні руйнування внаслідок нібито атаки військових цілей,

– зазначив Павло Ковтонюк.

Він додав, що під час дослідження руйнування медичної інфраструктури склалося враження, що Росія спеціально шукає побічних руйнувань, вона навмисно так планує свої атаки, щоб ці руйнування були, і щоб вони виглядали як побічні.