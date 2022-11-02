Роды под взрывами, помощь бойцам и обстрел "Градами": как война изменила работу "Лелеки"

Роддом "Лелеки" в Пуще-Водице стал надежным прибежищем для сотен людей во время войны. В его укрытии скрывались работники и их родственники, сотрудники ГСЧС с семьями, горожане, дети из лагеря неподалеку, чьи родители не имели возможности их забрать. Под обстрелами здесь рожали детей и оказывали медицинскую помощь раненым.

Операционный директор "Лелека" Вадим Зукин рассказал сайту 24 канала, что врачи были готовы к войне. Были разработаны конкретные инструкции, по которым персонал готовился. В одной из инструкций было отмечено, чтобы всем сотрудникам, как только начнется война, нужно прибыть в "Лелеку".

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Раненых привозили с первых дней войны – и военных, и гражданских

Медик отметил, что живет неподалеку и уже в 7 утра 24 февраля был в роддоме. Тогда в медучреждение съезжались и другие работники.

Мы работали широким составом около двух недель. Мы просили сотрудников уезжать, но многие отказывались. Ведь наши пациенты и раненые, которые начали поступать с первых дней вторжения, нуждались в помощи. Это были и местные жители и военные. Многие просто хотели помочь и говорили, что "мы здесь не ради "Лелеки", а ради Украины,

– рассказал мужчина.



Операционный директор "Лелеки" Вадим Зукин / Фото Алины Туришин, 24 канал

Зукин отметил, что понимал ответственность за сотрудников, фактически живших на работе в локации, которая обстреливалась вражескими войсками.

"Мы предупреждали, что никого не держим. Некоторых просили уже ехать, потому что было очень много людей. Вместе с теми, кто еще пришел в больницу, насчитывалось почти 200 человек", – вспомнил медик.

Оккупанты взяли в заложники ребенка коллеги. Такой риск был и для врачей

Также он рассказал о жутком случае, когда ребенка сотрудника "Лелеки" российские оккупанты взяли в заложники в Иванкове (поселок Киевской области – 24 канал)

Тогда мы сообщили, что "рискуем так же и нас всех тоже могут взять заложниками. Тех, кто не готов к этому, просим без каких-либо санкций просто покинуть заведение". И для меня стало открытием, что в тот день уехало только 5 человек из 50, которые к тому времени остались,

– вспомнил Зукин.



В начале войны в больнице насчитывалось почти 200 человек / Фото Алины Туришин, 24 канал

В больнице оставались запасы воды. По словам мужчины, когда началась война, персонал других медицинских учреждений, расположенных неподалеку, разбежался. И "Лелека" осталась единственным работающим центром. Тогда военные привезли в роддом первого раненого.

Мы оказали ему помощь, но, к сожалению, мужчина все равно умер. Я передал через ТРО, военных и волонтеров, что мы готовы им помогать. А потом уже никто не спрашивал. Просто привозили раненых и все. Наш заведующий анестезиолог буквально через несколько часов вспомнил то, что учил в университете и разработал систему пряжа,

– сказал он.

Пока в "Лелеке" рождались дети, россияне обстреливали ее из "Градов"

За первые две недели войны в стенах "Лелеки" появилось на свет 26 детей, неотложную медицинскую помощь получили 700 бойцов и гражданских с ранениями разной степени тяжести.

Несколько раз в больнице не было света, потому что россияне обстреляли трансформаторную станцию неподалеку от Горенки. После этого пропала связь. В начале марта вражеские войска начали обстреливать роддом из "Градов", из-за чего здание и придомовая территория получила значительные повреждения. Некоторые автомобили были сожжены и побиты осколками.

Заведение оказывало медицинскую помощь раненым военным и гражданским / Фото предоставлены пресс-службой МЦ "Лелека"

Когда стало слишком опасно, заведение получило приказ эвакуироваться. Поэтому уже с 10 марта обслуживание пациентов было полностью свернуто, медицинский центр "Лелека" вынужденно приостановил прием беременных и рожениц, а большинство сотрудников эвакуировались в безопасные места.

Мы решили вывезти персонал и самое ценное оборудование, чтобы оно не поехало в Россию. Я уехал, а мой отец, гендиректор, остался здесь. И небольшим составом находившихся здесь медиков они продолжили оказывать медицинскую помощь раненым. Затем отец начал собирать команду неравнодушных медиков из разных уголков. Об этом узнали "Госпитальеры" и приехали к нам,

– рассказал мужчина.

В дальнейшем, вплоть до полного прекращения боевых действий Киевской области, заведение работало исключительно в формате прифронтового госпиталя для приема раненых и оказания им первичной помощи перед переводом в профильные медицинские центры. Как только стало возможным, команда заведения приступила к ремонтным работам, чтобы приступить к приему пациентов.

"Лелека", 7 сентября 2022 года / Фото Алины Туришин, 24 канал

Заведение стало многопрофильным медцентром: какие услуги теперь здесь будут

До войны в заведении работали 410 человек, сегодня – 250. Как следствие полномасштабной войны, как в Украине, так и в Киеве, в частности, уменьшилось и количество беременных и родов. Об этом рассказал генеральный директор МЦ "Лелека" Валерий Зукин.

Поэтому на базе роддома теперь заработал полноценный центр современной хирургии. Здесь врачи будут не только принимать роды, но и проводить хирургические операции разного профиля заболеваний для взрослых.

Среди основных направлений современного хирургического центра "Лелека":

оперативная гинекология и эндоскопия;

маммология;

сосудистая хирургия (флебология);

абдоминальная (лапароскопическая);

бариатрическая, эндокринная и амбулаторная хирургия;

проктологические и урологические операции;

кроме того, будет развиваться направление пластической хирургии.



За первые две недели войны в стенах "Лелеки" появилось на свет 26 детей / Фото 24 канала, Алины Туришин

После запуска нового направления "Лелека" проводит бесплатные операции для военных ВСУ и их семей, а также жителей Горенки, Бучи, Ирпеня и Мощуна, которые в результате вражеского вторжения пострадали и оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. В перечень бесплатных услуг входят:

оперативные вмешательства при желчнокаменной болезни;

лапароскопические и открытые операции при грыжах (пупочная, паховая, послеоперационная, вентральная);

операции при диафрагмальной грыже;

операции при варикозе

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Отметим, что роддом "Лелека" открыл свои двери для пациентов в 2016 году. Это – современное медицинское учреждение, которое оказывает специализированную высококвалифицированную помощь и имеет сертификат JCI – самую престижную международную систему аккредитации медучреждений.