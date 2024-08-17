Ожирение матери во время беременности может вызвать смертельные болезни у ребенка во взрослой жизни

Будущие мамы с высоким индексом массы тела имеют больший риск различных осложнений в период беременности и во время родов. Исследование, охватывающее шесть десятилетий, показало, что избыточный вес матери может негативно влиять на здоровье ее ребенка в долгосрочной перспективе.

Специалисты из Оклендского института общественного здоровья заметили снижение случаев рака кишечника среди пожилых людей в развитых странах, тогда как среди молодежи эти показатели удвоились. Исследователи предполагают, что кроме генетических и диетических факторов, внутриутробное развитие, включая ожирение матери, может играть роль в этом увеличении.

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Новое исследование веса во время беременности

Для анализа связи между ожирением матери и здоровьем детей ученые использовали данные из Исследования здоровья и развития детей (CHDS), в котором участвовали более 18,7 тысяч пар матерей и детей, рожденных с 1959 по 1966 годы. Информация о здоровье участниц до и во время беременности была зафиксирована в анкетах и медицинских записях.

Используя данные Калифорнийского онкологического регистра, исследователи отследили случаи рака кишечника у детей с момента рождения до 2019 года.

За 60 лет рак кишечника был диагностирован у 68 человек в возрасте от 18 до 56 лет, причем почти половина случаев была зафиксирована до достижения 50-летнего возраста. При этом каждый пятый пациент из этой группы имел неблагоприятный семейный анамнез.

Ожирение во время беременности увеличивает риск рака у детей

Сравнив данные о массе тела матерей во время беременности и весе новорожденных, исследователи обнаружили, что дети женщин с ожирением имели почти вдвое больший риск развития рака кишечника во взрослом возрасте по сравнению с детьми матерей с нормальным весом.

Риск еще больше возрастал у детей, чьи матери значительно набирали вес во время беременности – рост риска вчетверо. Также повышенный риск развития рака кишечника наблюдался у новорожденных с избыточным весом – более 4 кг.

Хотя исследование имело наблюдательный характер и не углублялось в изучение причинно-следственных связей, исследователи подчеркнули, что внутриутробное развитие может иметь значительное влияние. Вещества, поступающие к плоду, могут необратимо изменять структуру и функции жировой ткани, а также регулировать аппетит и метаболизм.