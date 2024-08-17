Ожиріння матері під час вагітності може викликати смертельні хвороби в дитини у дорослому житті

Майбутні мами з високим індексом маси тіла мають більший ризик різноманітних ускладнень у період вагітності та під час пологів. Дослідження, що охоплює шість десятиліть, виявило, що надмірна вага матері може негативно впливати на здоров'ї її дитини у довгостроковій перспективі.

Фахівці з Оклендського інституту громадського здоров'я помітили зниження випадків раку кишечника серед літніх людей у ​​розвинених країнах, тоді як серед молоді ці показники подвоїлися. Дослідники припускають, що крім генетичних та дієтичних факторів, внутрішньоутробний розвиток, включаючи ожиріння матері, може відігравати роль у цьому збільшенні.

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Нове дослідження ваги під час вагітності

Для аналізу зв'язку між ожирінням матері та здоров'ям дітей вчені використовували дані з Дослідження здоров'я та розвитку дітей (CHDS), в якому брали участь понад 18,7 тисячі пар матерів та дітей, народжених з 1959 по 1966 роки. Інформація про здоров'я учасниць до та під час вагітності була зафіксована в анкетах та медичних записах.

Використовуючи дані Каліфорнійського онкологічного регістру, дослідники відстежили випадки раку кишківника у дітей з моменту народження до 2019 року.

За 60 років рак кишківника було діагностовано у 68 осіб віком від 18 до 56 років, причому майже половина випадків була зафіксована до досягнення 50-річного віку. При цьому кожен п'ятий пацієнт із цієї групи мав несприятливий сімейний анамнез.

Ожиріння під час вагітності збільшує ризик раку у дітей

Порівнявши дані про масу тіла матерів під час вагітності та вазі новонароджених, дослідники виявили, що діти жінок з ожирінням мали майже вдвічі більший ризик розвитку раку кишківника у дорослому віці порівняно з дітьми матерів із нормальною вагою.

Ризик ще більше зростав у дітей, чиї матері значно набирали вагу під час вагітності – зростання ризику вчетверо. Також підвищений ризик розвитку раку кишківника спостерігався у новонароджених із надмірною вагою – понад 4 кг.

Хоча дослідження мало спостережний характер і не поглиблювалося у вивчення причинно-наслідкових зв'язків, дослідники підкреслили, що внутрішньоутробний розвиток може мати значний вплив. Речовини, що надходять до плоду, можуть незворотно змінювати структуру та функції жирової тканини, а також регулювати апетит та метаболізм.