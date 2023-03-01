Низкая зарплата связана с преждевременной смертью

Постоянно низкий уровень заработка может быть связан с повышенным риском преждевременной смерти, особенно в сочетании с неустойчивой занятостью.

Низкую заработную плату стали рассматривать как проблему здравоохранения, например, из-за низкого дохода люди не могут позволить себе качественную пищу, часто не получают полноценную медицинскую помощь и лекарства. Однако до сих пор было мало исследований, посвященных долгосрочным последствиям небольшого заработка.

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Новое исследование влияния зарплат

Этот пробел восполнили ученые из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке (США). Целью их работы было изучение связи низкооплачиваемого труда с риском преждевременной смерти.

В выборку включили 4002 жителей США в возрасте 50-57 лет, работавших в течение как минимум трех периодов в 1992-2004 и 1998-2010. Также в анализе учитывали социально-демографические факторы, пол и наличие заболеваний. Всего 718 человек (17,9%) столкнулись с так называемой неустойчивой занятостью. Низкую заработную плату получали 366 человек (9,1%), 1288 участников (32,2%) периодически зарабатывали мало, а 2348 (58,7%) никогда не получали мало денег.

Низкая зарплата повышает риск преждевременной смерти

На долю тех, кто никогда не получал низкую зарплату, пришлось 199 смертей на 10 тысяч человек; тех, кто периодически получал низкую заработную плату, - 208 смертей на 10 тысяч человек; а тех, кто постоянно получал низкую заработную плату – 275 смертей на 10 тысяч человек.

Таким образом, постоянно низкий уровень дохода коррелирует с повышенным риском преждевременной смерти и чрезмерной смертностью, особенно в сочетании с неустойчивой занятостью. Поэтому социальная и экономическая политика всех стран должна поддерживать мало зарабатывающих работников, это может улучшить показатели смертности.